Üniversitede

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, "Üniversitemiz, uluslararası bilim ve teknolojiye katkı sağlamanın yanında, bulunduğu bölgedeki kuruluşların endüstri, lojistik, sanayi, ticaret, mimari ve şehircilik açılarından gelişiminde motor güç olma misyonunu üstlenmiştir." dedi.

AYBÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Esenboğa Külliyesi Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapıldı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, açılış törenindeki konuşmasında, 2010'da kurulan üniversitelerinin bilimsel araştırma, teknoloji üretimine altyapı hazırlama ve Türkiye'yi dünyada temsil etme amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin ana kampüsü olan Esenboğa Külliyesi'nin, 1402 yılında Ankara Savaşı'nın meydana geldiği tarihi alanda yer aldığına işaret eden Aydınlı, "Bu nedenle Ankara Savaşı'nın tarihi izlerini ve kalıntılarını araştırmaya dair bilimsel çalışmalar yapmak ve bu sahadaki araştırmalara tahsis edilmiş bir merkez kurmak hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Üniversitenin akademik birimlerinin, paydaşlarıyla iş birliği içinde çalıştığını söyleyen Aydınlı, "Üniversitemiz, uluslararası bilim ve teknolojiye katkı sağlamanın yanında, yerel düzlemde Kuzey Ankara ile Esenboğa Havalimanı yolu çevresindeki ilçe ve semtlerdeki kuruluşların endüstri, lojistik, sanayi, ticaret, mimari ve şehircilik açılarından gelişiminde motor güç olma misyonunu üstlenmiştir. Üniversitemiz, başta Pursaklar, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçeleri kapsamındaki bölgenin her açıdan kalkınmasını hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydınlı, üniversitenin ana kampüsü olan Esenboğa Külliyesi'ni bilim ve teknoloji merkezi haline getirmek istediklerini dile getirerek, "Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Esenboğa Külliyesi'ni, uluslararası sağlık merkezi, teknopark, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri ile merkez laboratuvarı, sosyal tesisler, kültürel ve sportif alanlar ve ticari donatılarla cazip bir üniversite şehri atmosferine kavuşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerinde 102 ülkeden yaklaşık 1400 yabancı uyruklu öğrencinin lisans ve lisans üstü eğitim aldığını dile getiren Aydınlı, "Özellikle Uzak Doğu ve Orta Asya'nın iki merkez ülkesi olan Malezya ve Özbekistan ile bilimsel, teknolojik ve kültürel seviyelerde ilişki kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Aydınlı, üniversitenin büyük başarılar kazanmasında öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmalarının önemine işaret ederek, "Öğrencilerimiz bireysel ve kolektif çalışmalarıyla daha başarılı ve güçlü bir AYBÜ'nün mimarları olacaktır. AYBÜ'nün öğretim elemanlarının da öğrencilerinin katılım ve destekleriyle yeniliklere imza atacağına ve akademik başarılarıyla Türkiye'yi dünya üniversiteleri arasında temsil edeceğine inanıyorum. Bu çerçevede 2023 yılında dünyanın ilk bin üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Aydınlı, 2019-2020 akademik yılının üniversitenin tüm akademisyen ve öğrencileri ile idari personel ve çalışanları için hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, üniversitenin akademik yılı açılışı dolayısıyla "1402'den 1920'ye Ankara" başlıklı ilk dersi verdi.

Öğrencilere turşu dağıtıldı

AYBÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, konferans salonundaki programın ardından kampüsteki açık alanda devam etti.

Buradaki program Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Seymen ekibinin gösterisinin ardından konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğretim görevlileri ve öğrencilerle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 28 Ağustos'ta hazırlanan dünyanın en büyük kavanozuna kurdukları turşunun açılışını hep birlikte yapacaklarını söyledi.

Demirbaş, Çubuk ilçesinin eğitim ve sanayi alanında hızla ilerlediğini kaydederek, "İlçemiz daha önce tarım ve hayvancılık kentiydi. Şimdi bunların yanına eğitim ve sanayi de eklendi." dedi.

Olgunlaşan yaklaşık 1500 kilogramlık turşuyu, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen eğitim elçilerine dağıtacaklarını ifade eden Demirbaş, "Lezzeti ve kalitesiyle dünyaca meşhur Çubuk turşusu hepinize hediyemiz. Bu lezzetten herkese bahsedin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, Demirbaş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan ve davetliler turşu kavanozunun kapağını açarak, büyük kepçelerle aldıkları turşuları öğrencilere dağıttı.

Daha sonra AYBÜ Külliye Camisi'nin çalışmaları yerinde incelenerek temsili temel atma töreni yapıldı.