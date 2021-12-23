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Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı - Son Dakika

Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı

23.12.2021 15:57
Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ile Gaziantep Üniversitesi Yeşilay Topluluğu işbirliğinde hazırlanan konuşmacılığını TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel'in yaptığı Uyuşturucu ile...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ile Gaziantep Üniversitesi Yeşilay Topluluğu işbirliğinde hazırlanan konuşmacılığını TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel'in yaptığı Uyuşturucu ile Mücadele Konferansı GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşti.

Tarihin her döneminde Türk toplumunun uyuşturucuya karşı bir mücadelesi olduğunu vurgulayan Murat Sarıgüzel, uyuşturucunun bugünün değil, geçmişin sorunu olduğunu söyledi. 2018'de bir araştırma yaptıklarını aktaran Sarıgüzel, "Toplumun çok büyük bir kısmı uyuşturucunun karşısındadır. Biz tüm dünyaya bir çocuk bayramı armağan etmiş bir milletiz. Biz uyuşturucuyu insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görürüz. Bütün diğer çocukları kendi çocuklarımız olarak gören bir anlayışla bu mücadeleyi sürdürürüz" ifadelerinde bulundu. Programda uyuşturucu kullanımıyla mücadele konusunda farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını belirten Sarıgüzel, küresel uyuşturucu ile mücadelede ülkemizin duruşu hakkında bilgi verdi. "Uyuşturucuyu insanlığı tehdit eden büyük bir tehlike olarak görüyoruz" diyen Murat Sarıgüzel, "Dünya bakımından bugüne kadar hiç olmadığı kadar kompleks bir durum, bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu var" dedi. Narkotik maddeleri, "Bağımlılık oluşturan, yasalarla yasaklanmış, bulundurulması suç olan maddeler" olarak tanımlayan, bu maddelerin merkezi sinir sistemini etkilediğini ve bağımlılık yaptığını söyleyen Sarıgüzel, uyuşturucuya başlamanın temelinde arkadaş etkeninin olduğunun altını çizdi.

Programda cep telefonları için hazırlanan Uyuşturucu ile Mücadele Programı UYUMA'nın da tanıtımı yapıldı. Kolay bir şekilde telefona yüklenebilen bu program vasıtasıyla vatandaşların fotoğraf, video ve mesaj paylaşımında bulunarak ilgili bilgileri bilgilendirebileceği ve uyuşturucuyla mücadeleye katkıda bulunabileceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı
Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı
Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı
Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversitede uyuşturucu ile mücadele konferansı - Son Dakika


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