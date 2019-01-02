Son Dakika Haberleri: Üniversitede Vahşet: Hocasını Öldürdü

Üniversitede Vahşet: Hocasını Öldürdü

23 dakika önce İlandır

Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.

Üniversitede Vahşet: Hocasını Öldürdü, System.String[]
Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H., daha önce kopya çektiği için hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. H.İ.H., tartıştığı hocasını önce bıçakladı ardından babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, okuldan aracıyla kaçan öğrenciyi kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Balgat, Çankaya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:39:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitede Vahşet: Hocasını Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]