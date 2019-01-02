Üniversitede Vahşet: Hocasını Öldürdü
23 dakika önce İlandır
Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.
Çankaya Üniversitesi
'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü'nde, Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi H.İ.H., daha önce kopya çektiği için hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. H.İ.H., tartıştığı hocasını önce bıçakladı ardından babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü
Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, okuldan aracıyla kaçan öğrenciyi kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:16 Kaynak: İHA
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