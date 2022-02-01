Üye Girişi
ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU - Son Dakika

ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

01.02.2022 18:04

KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 30 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 30 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. 30 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR'

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, "Kendi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamp yapan öğrenciler ve personelimiz olmak üzere birçok kişi yemek yedi. Bunların içinde 30 kişi yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Halk Sağlığı da yemeklerden numune aldı. İncelemeler devam ediyor" dedi.

YORUMLAR
500

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karatay Üniversitesi, Ticaret, Pirinç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: ÜNİVERSİTEDE YEMEK YİYEN 30 KİŞİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement