Üniversitede

Adıyaman Üniversitesinde turnikelerden geçiş imkanı tanıyan, yemekhanede, şehir içi toplu taşıma araçlarında ve kampus içerisindeki ödeme noktalarında ödeme aracı olarak kullanılabilecek olan yeni nesil akıllı kimlik kartı projesi hayata geçirildi.



Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan akıllı kimlik kartları, kampus içerisinde ve belediye toplu taşıma araçlarında dönem boyunca öğrenci ve personel kimlik kartı özelliği ile bir ödeme aracı olarak kullanılabilecek.



Yemekhanede akıllı kart aracılığıyla daha hızlı bir geçiş sağlanarak, yemek ücretleri bu kart üzerinden ödenebilecek. Turnike sisteminde ve yemekhanede kullanılacak olan akıllı kart'a kredi kartlarından da yükleme yapılabilecek.



Akıllı kartlar, Adıyaman Belediyesi toplu taşıma araçlarında tam kart olarak kullanıma hazır hale getirilirken, öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda belediye kart tanımlama noktalarında kartlarını kişiselleştirip, indirimli öğrenci tarifesinden faydalanabilecek.



Birçok kartı yanında taşımak yerine tek kartla öğrencilere ve personellere cüzdan taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan yeni nesil akıllı kartlara, üniversite kampusunun belirli alanlarına yerleştirilen para yükleme makineleri sayesinde para yüklemesi de rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek. - ADIYAMAN