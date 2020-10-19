ÜNİVERSİTEDE YETİŞTİRİLEN 5 AT 440 BİN LİRAYA SATILDI - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu tarafından yetiştirilen 5 yarış atı, açık arttırma usulü 440 bin TL'den yeni sahiplerini buldu.

Avcılardaki Veterinerlik MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, açık arttırma öncesi yaptığı açıklamada 3 yıl önce 3 Arap safkan at ile yarış atı yetiştirmeye başladıklarını belirtirken, bu atların çiftleşmelerini, gebeliklerini, doğumlarını öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiklerini, akademisyenler olarak öğrencilerin yanı sıra yarış atlarımızın sahaya girişleri ile aynı gururu yaşayacaklarını söyledi.

İÜC Veterinerlik MYO tarafından ilk kez yetiştirilerek açık arttırma ile satıışa çıkarılan 6 attan biri dışındakiler 60-120 bin TL arasında değişen fiyatlarla yeni sahiplerini buldu. Açık arttırmada 'Doruk' isimli at en yüksek 120 bin TL'den satıldı.

Avcılar'daki üniversite kampusünde bulunan parkurda akademisyerler tarafından yürütülen, koşturulan atlar, Küçükçekmece Sahil kesiminde de su içerisinde yürütülerek kasları güçlendirilmişti.

- İstanbul