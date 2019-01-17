Üniversitedeki Patlamada 3 Kişi Yaralandı
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Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Lyon Üniversitesinin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katındaki laboratuvarda patlama meydana geldi. Patlamanın inşaat halindeki laboratuvarda bulunan 3 gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Olayda ikisi işçi en az 3 kişinin yaralandığı, okulun tahliye edildiği belirtildi. LyonTech-la Doua yerleşkesinde yaklaşık 22 bin öğrenci eğitim görüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi
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