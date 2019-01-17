Son Dakika Haberleri: Üniversitedeki Patlamada 3 Kişi Yaralandı

Üniversitedeki Patlamada 3 Kişi Yaralandı

24 dakika önce

Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Üniversitedeki Patlamada 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Lyon Üniversitesinin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katındaki laboratuvarda patlama meydana geldi. Patlamanın inşaat halindeki laboratuvarda bulunan 3 gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Olayda ikisi işçi en az 3 kişinin yaralandığı, okulun tahliye edildiği belirtildi. LyonTech-la Doua yerleşkesinde yaklaşık 22 bin öğrenci eğitim görüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Fransa, Lyon, Güncel
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