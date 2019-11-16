Son Dakika Haberleri: Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor
Son Dakika Güncel Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor - Son Dakika

Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nü 3 senede bitirerek gençlere örnek olan, "bastonlu bilge" lakaplı 75 yaşındaki Şevki Kılıç, lisansüstü eğitime başlayıp Osmanlıca çeviri yapmak istiyor.

Üniversiteden 75 yaşında mezun oldu, Osmanlıca çeviri yapmak istiyor, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nü 3 senede bitirerek gençlere örnek olan, "bastonlu bilge" lakaplı 75 yaşındaki Şevki Kılıç, lisansüstü eğitime başlayıp Osmanlıca çeviri yapmak istiyor.

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren 75 yaşındaki Şevki Kılıç, 2016'da girdiği üniversite sınavında 335 puan alarak TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. Daha önce açık öğretimde 4 yıllık tarih bölümü bitirdiği için bazı derslerden muaf tutulan "bastonlu bilge" lakaplı Kılıç, üniversiteden 3 yılda mezun olarak gençlere örnek oldu. Üniversite mezuniyetiyle yetinmeyen Kılıç, yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda lisansüstü eğitim hayalini gerçekleştirmek için ter dökecek.

Kılıç, sınava hazırlandığı Edirne Millet Kıraathanesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya aralıksız devam ettiğini söyledi. Kütüphanedeki kitaplardan da faydalanarak bilgisini artırdığını söyleyen Kılıç, hazırlıksız girdiği 2018 yılındaki sınavda 50'ye yakın puan aldığını, yarınki sınavda 60'ın üzerinde bir puan alacağına inandığını ifade etti.

Hocalarının teşvikiyle sınava canla başla hazırlandığını belirten Kılıç, "İnşallah uygun bir puan tuttururum ve Osmanlıca çeviri konusundaki araştırmalarıma devam ederim. Daha önce basılmış olan el yazması veya matbu kitapları bugünkü Latin harflerine çevirmeyi düşünüyorum. Yüksek lisansımı Osmanlıca çeviri üzerine yapmak istiyorum." dedi.

Osmanlıcaya ilginin tekrar arttığını ifade eden Kılıç, Osmanlıca eserleri çevirecek insan sayısının gittikçe azaldığını, kendisini bu konuda gençlere karşı borçlu hissettiğini dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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