Üniversiteden Çölyak Hastası Öğrencilere Özel Menü

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) tarafından çölyak hastası öğrenciler için glütensiz yemek menüsü hazırlandı.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taner
Gülşen, son zamanlarda tanı yöntemlerinin de artmasıyla çölyakın artık toplumda belli bir oranda görülmeye başladığına değindi.
Çölyak hastalığının, glüten adlı alerjen maddeye bağırsakların gösterdiği tepki olduğunu belirten Prof. Dr. Gülşen, "Bu hastalarımızı raporlarla, çeşitli tavsiyelerle yönlendirebiliyorduk ama üniversitemiz yemekhanesinde yapılan bu girişimle oldukça rahatladık. Çünkü öğrencilerimiz, çölyak diyeti nedeniyle aradığı unu çarşıdan alsa bile ekmek haline getirmek için beli bir ekipmana ihtiyaçları vardı. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür
'e bu yönde atmış olduğu adım dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Beslenme programını kendisi düzenlemek zorunda kalan öğrencilerin güçlük çektiğini belirten Gülşen, GAÜN Merkez
Yemekhane'ye gittiklerinde bundan kurtulacaklarını aktardı.
Prof. Dr. Gülşen, öğrencilerin çölyak hastası oldukları belirtmeleri halinde onlar için özel bir diyet, özel bir ekmek verildiğini kaydetti.
GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Murat Dalgıç ise bu uygulamadan önce yemek bulmanın zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yemekhanemiz glütensiz menü çıkarmaya başladı. Yemekhanemizde hem 4 çeşit ev yemeği çıkıyor, hem de 2,5 lira gibi uygun bir ücret ödeyerek bize uygun menüye ulaşabiliyoruz. Glütensiz ürünler dışarıda daha pahalı. Yemekhanenin çölyak hastalarını düşünüp bir menü çıkarması oldukça güzel."