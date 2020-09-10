Üniversiteden ek kontenjanda +50 oranında burs imkanı - Son Dakika

Rumeli Üniversitesi, ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilerin burs imkanlarından faydalanabileceklerini duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin hak kazandığı burs oranlarına ek olarak yüzde 50 oranında da burs verileceği belirtildi.

Üniversiteden yapılan konuyla ilgili açıklamada "Ek yerleştirme döneminde öğrencilerin ilk 5 tercihlerinde İstanbul Rumeli Üniversitesini yazıp yerleşmeleri halinde hak kazandıkları burs oranına ek olarak yüzde 50 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda burs olanağı sağlanacak" denildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar konuyla ilgili şunları söyledi: "Deneyimli akademik kadromuzla, lisans ve ön lisans ile geniş program seçeneklerimizle, çift anadal, yan dal imkanlarımızla, kariyer İngilizcesi programımızla ve Bluecard ile dünyanın kapılarını onlara açan sistemle öğrencilerimize nitelikli ve kaliteli bir eğitim veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra kesintisiz burs olanaklarımız ile ek yerleştirmeyle gelecek olan öğrencilerimizi bekliyoruz."

Burs anlamında geniş bir yelpazeye sahip olduklarını ve bu imkanların ek yerleştirme ile İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından tüm öğrencilere sunulduğunu belirten Tuba Uçar, "ÖSYM tarafından tercih yapacak adaylar için kılavuz henüz açıklanmadı. Kılavuzda açıklanacak olan üniversite boş kontenjanlarına göre tercihleri yapacak olan öğrenciler tüm burs imkanlarına sahip olacaklar. İlk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bağlı olan Psikoloji Bölümü'ne yerleşen tüm öğrencilere +30 oranında, aynı fakültede yer alan Havacılık Yönetimi Bölümü'ne yerleşen öğrencilere ise +50 oranında Tercih Bursu desteği sağlayacağız. Yine Havacılık Yönetimi lisans programını kazanan öğrencilerimize İngilizce Hazırlık sınıfında ücretsiz eğitim görme fırsatı sunuyoruz. Aynı şekilde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı tüm bölümlerde +50 oranında Tercih Bursu uygulanacaktır" dedi.

Meslek Yüksekokulu burs olanakları ile ilgili de bilgi veren Uçar; 'Meslek yüksekokuluna bağlı 10 program dahilinde +50 oranında; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı 16 program dahilinde ise +50 ile +30 oranları arasında değişen burs olanağı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul