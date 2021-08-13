"Üniversiteden iki meslekle mezun olmak mümkün" - Son Dakika

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, 'profesyonel bir yaşam ve eğitim uyanışı' olarak hayata geçirdikleri Slash Generation sistemi hakkında bilgi verdi. Üniversiteden iki meslekle mezun olmak mümkün olduğunu kaydeden Daş, "Bu sistemde öğrenciler bir ana dalda eğitim alırken, istediği ya da hobisi olan bir alanda çift ana dal, yan dal yapabilir ya da sertifika programlarına katılarak kendini bambaşka bir alanda da geliştirebilir" dedi.

Eğitim almanın, sonrasında da iş bulmanın giderek güçleştiği günümüz, kendi dinamiklerini de beraberinde getiriyor. Yıllarca tek bir meslek ve kariyerde tıkılıp kalmanın verdiği monotonluk, günümüz gençlerini sadece para kazanma arzusundan fazlasını istediklerini gösteriyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu dinamikleri göz önüne alarak 'profesyonel bir yaşam ve eğitim uyanışı' olarak adlandırdığı Slash Generation sistemini hayata geçirdi.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş sistemle ilgili, "Yaşadığımız çağın dinamiklerini göz önüne aldığımızda kurum olarak gençlerimizin isteklerine yanıt verebilmek için eğitim anlayışımıza ek olarak gençlerimizin istediklerini doğru şekilde vermek istiyoruz. Üniversitemizin sunduğu bu sistem, tek bir meslekle ya da uğraşla yetinmek istemeyip, sahip olduğu yeteneklerin tümünü birer hobi olarak kalmaktansa profesyonel bir seviyeye çıkarmak isteyen genç kuşağına hitap ediyor. Bu sistemde öğrenciler bir ana dalda eğitim alırken, istediği ya da hobisi olan bir alanda çift ana dal, yan dal yapabilir ya da sertifika programlarına katılarak kendini bambaşka bir alanda da geliştirebilir. Örneğin üniversitede devam ederken uçuş akademisine devam edip pilot lisansı alabilir ya da gastronomide çift ana dal yaparak aşçı ya da pastacı da olabilirsiniz" diye konuştu.

"TEK MESLEKLE YETİNMEYİN"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş gençlerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarını kolaylaştıracak, geçer akçe niteliği taşıyan sertifika programlarını eğitim sürelerine eklediklerini söyledi. Daş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatta birden çok şey yapmak isteyen gençlere rehberlik ederek içlerindeki cevherin ortaya çıkması için çeşitli sertifika programları seçenekleri sunuyoruz. Öyle ki aynı anda birden çok şey yapmak isteyen gençlere rehberlik ederek içlerindeki cevherlerin ortaya çıkması için sertifika programlarını da gelişen ve değişen dünyaya göre yeniliyor ve çeşitlendiriyoruz. Hemen her bölümde çift ana dal yapma fırsatları sunuyor, ön lisans ve lisans öğrencileri eğitim hayatları süresince eş zamanlı RumeliSEM Uçuş Okuluna devam edebiliyor. Lisans öğrencileri yan dal yaparak yine birden fazlasını aynı anda yürütebiliyor. Üniversite olarak öğrencilere sunduğumuz direkt mesaj ise şu: Çok şey olabilecekken neden tekle yetinesin?"