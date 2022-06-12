Üniversiteden intiharlarla ilgili açıklama (3)

VALİLİK: 14 YURTTA 1435 KAMERA VAR

Antalya Valiliği de öğrenci intiharları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce de idari soruşturmanın sürdüğünün hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Neler Oluyor' başlıklı haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Öncelikle hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İlimizde KYGM ve özel olmak üzere toplam 46 yurt ile 19 bin 950 öğrenciye hizmet verilmektedir. 157 adedi Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü'nde olmak üzere KYGM'ye ait 14 yurdumuzda toplam 1435 adet kamera ve bunun yanı sıra fiziki unsurlarla da güvenlik tedbirleri sağlanmaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde meydana gelen 3 olay, alınan tanık beyanları ve olay yeri incelemesine ek olarak kamera kayıtları tetkiki sonucu adli kayıtlarımıza intihar olarak geçmiştir. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma yürütülmektedir."