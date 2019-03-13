Son Dakika Haberleri: Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli Üretim Fide Desteği

Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli Üretim Fide Desteği

51 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ziraat Fakültesi'nin çabalarıyla yerli üretimi teşvik etmek ve Kilis çiftçisine fide konusunda destek sağlamak amacıyla yerli fide üretimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli Üretim Fide Desteği, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ziraat Fakültesi'nin çabalarıyla yerli üretimi teşvik etmek ve Kilis çiftçisine fide konusunda destek sağlamak amacıyla yerli fide üretimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Mercidabık Kampüsü'ndeki fide üretim seralarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun yapılan çalışmalarla ilgili olarak Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bekir Bülent Arpacı'dan bilgi aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin Mercidabık Kampüsü'nde bulunan fide üretim seralarında Kilis'e özgü yerel sebze popülasyonlarının fidelerinin üretildiğini belirtti ve organik Kilis biberinin markalaşması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Rektör Karacoşkun yerli fide üretimiyle amaçlarının Kilis tarımını, Kilis çiftçisini fide noktasında desteklemek olduğunu ifade ederek, bu sayede ürettikleri yerli sebze fidelerini çiftçilere maliyetine satıp Kilis çiftçisinin üretim maliyetlerini düşürerek üretime katma değer sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Rektör, Kilis, Ekonomi
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