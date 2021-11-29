Üniversiteden köy okullarına mutluluk taşıyorlar - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 6 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

"Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde gittikleri köy okullarındaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre etkinliklere ara veren topluluk, yüz yüze eğitimin başlamasının hemen ardından yeniden harekete geçti.

Bugüne kadar köy okullarında yüzlerce öğrenci ile bir araya gelen topluluk üyeleri, okulların kütüphanelerine katkı sağlayıp öğrencileri tiyatro ile tanıştırıyor. Öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatan topluluk üyeleri, ilkokul öğrencilerine kışlık bot ve kitap hediye ediyor.

Son olarak İhsangazi ilçesine bağlı Kanlıgöl İlkokulunu ziyaret eden 55 kişilik öğrenci topluluğu, önce okulun sınıflarını boyadı. Bazı sınıflara çizgi film karakterleri çizen öğrenciler, dolu dolu geçen günün ardından çocuklara pizza ikram etti.

Eğlenceli deneylerin ardından topluluk üyeleri arasında bulunan Endonezya, Kırgızistan ve Pakistanlı üniversite öğrencileri de çocuklara kendi ülkelerinin oyunlarını oynattı. Gün boyu ilkokul öğrencileri ile birlikte olan topluluk üyeleri, öğrencilerle oyun havası "Erik Dalı" eşliğinde dans etti, saklambaç, futbol, yakar top gibi çok sayıda sokak oyunları oynadı.

"Amacımız onların hayatını renklendirmekti"

Topluluk Başkanı Ayberk Balta, AA muhabirine, topluluğun 6 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Köy okullarını ziyaret ettiklerini belirten Balta, "Bu süreçte 12 köy okulunu ziyaret ettik. Köy okulu etkinliklerinde okulların sınıflarını boyadık, yemekhanelerine, kütüphanelerine resimler çizdik, çocuklara hediyeler dağıttık." dedi.

Kanlıgöl İlkokulunda da unutulmaz anlar yaşadıklarını vurgulayan Balta, "Mükemmel bir gün geçirdik. Bu etkinlikte en unutamadığım cümle bir öğrencinin bir öğretmene 'Bugün bayram günü gibi' demesiydi. Çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi, bizler de öyle. Hediye verdiğimiz bir çocuğu, resim çizdiğimiz bir sınıfı bundan 30-40 yıl sonra tekrar hatırlayacağız. Bizden güzel bir anı kalsın istedik." diye konuştu.

Topluluğun köy okulu proje sorumlusu İrem Gözmen ise her dönem okulları ziyaret ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Pandemi döneminde çocuklar kötü bir süreç yaşadı, amacımız onların hayatını renklendirmekti. Pandemiden hemen sonra bu köy okulunu ziyaret ettik, çocuklarla bir gün geçirmek istedik. Daha önce hiç pizza yemeyen çocuklar vardı, onlara ilkleri yaşattık. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Pandemi sonrası çocukların bazı ruhsal dengelerini normalleştirmek istedik."

"Amacımız üniversitelerden köy okullarına mutluluk götürebilmek"

Sınıf Öğretmenliği Üniversite Topluluğu Başkanı Onur Çakır da programa bu sene topluluk olarak dahil olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç pizza yememişler, pizza ikram ettik. Gidemediğimiz bazı köy okullarına da kitap ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Çocukların yüzünü gülümsetebilmek istiyoruz. Onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Amacımız üniversitelerden köy okullarına mutluluk götürebilmek. Çok güzel dönüşler oldu. Çocuklar çok eğlendi. Bizi ünlü zannedip imza isteyenler, iyi ki geldiniz diyenler oldu. Onların mutluluğu bizi de çok mutlu etti."

"Bu günü asla unutmayacağım"

İlkokul öğrencilerinden Damlanur Dimici ise "Bugün çok eğlendim. Oyunlar oynadık, resimler çizdik. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum." dedi.

Tuna Umut Gezer de "Deneyler yapıp oyunlar oynadık. İp atladık, basketbol oynadık. Sınıfımız boyanmış, çok güzel olmuş. Bugün çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bugünü asla unutmayacağım." diye konuştu.