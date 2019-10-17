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Üniversiteden, MAGİAD'a destek sözü

1 saat önce

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri derneğin öğrenci temsilciliği ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Üniversiteden, MAGİAD'a destek sözü, System.String[]

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri derneğin öğrenci temsilciliği ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Ağırbaşlı, Rektör Ataç'tan 'Dünya devleri Manisa'da buluşuyor' programına destek ve katılımlarını beklediklerini belirtirken, Rektör Ataç da öğrencilerinin içinde yer aldığı her projeye destek olacaklarını söyledi.


MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı yönetim kurulu ve öğrenci temsilcileriyle birlikte Manisa Celal bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Ataç, dernek faaliyetlerinden biri olan ve üniversitede geleneksel olarak düzenlenen 'Dünya devleri Manisa'da buluşuyor' programına daha önceki dönemlerde katıldığını ve dernekle yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ifade etti. Rektör Ataç yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin de Manisalı olduğunu, başkandan yönetimdeki kişilere kadar herkesi yakından tanıdığını dile getirdi.


MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ise, bundan sonraki süreçlerde de diğer dönemlerde olduğu gibi yakın ilişkilerini artırarak devam etme arzusu içinde olduğunu belirterek, yapmayı planladıkları 'Dünya devleri Manisa'da buluşuyor' Programında destek ve katılımlarını beklediklerini ifade etti.


Öğrenci temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Rektör Aataç öğrencilerin taleplerini ve üniversite ile ilgili görüşlerini de dinledi.


MAGİAD'ın Manisa'ya mal olmuş öncü derneklerden olduğunu kaydeden Rektör Ataç, derneğin geçmişten günümüze çok değerli isimleri bünyesinde barındırdığını ve öğrencilerle işadamlarını tanıştırma, buluşturma onların geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmasında önemli katkılarının bulunduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimizin içinde olduğu her türlü projenin destekçisi olacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

Ahmet Ataç, Rektör, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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