Üniversiteden merdiven korkuluğu çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, A.G, A.T. ve E.K'yi gözaltına aldı.

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