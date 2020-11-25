Üniversiteden Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı proje - Son Dakika

Mehmet Balcı anısına uzun soluklu bir matematik projesi hayata geçiren Balcı Vakfı ve İstanbul Rumeli Üniversitesi; lise öğrencilerini kapsayan ve hayatın her alanında matematiğin yeri ve öneminin anlatılacağı 'Hayatın İçinde Matematik' projesinin ilk adımını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde attı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Balcı Vakfı ortak projesi 'Hayatın İçinde Matematik' gençlere matematiği sevdirmeyi ve farklı yönlerini öğretmeyi hedefliyor. Hayatını eğitime adamış bir matematik öğretmeni olan, İstanbul Rumeli Üniversitesi kurucusu Mehmet Balcı'ya göre Matematik sadece sayılar, denklemler ya da problem değildi. Matematiği, 'Matematik doğanın dengesi, varoluşun sebebidir. Önemli olan ona doğru açıdan bakmak ve gizli bahçesini keşfedebilmektir' diye anlatan Mehmet Balcı'nın anısına hazırlanan projeden, ilk etapta lise öğrencileri yararlanabilecek.

Balcı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fikriye Balcı, "Vakfımızın öncülüğü ve üniversitemizle iş birliği içerisinde "Hayatın İçinde Matematik" projesini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Her 24 Kasım'da kurucumuz Mehmet Balcı'yı özel törenlerle anıyoruz. Belki bundan sonra, hiç tanımadığımız binlerce öğrenci Mehmet Balcı'yı bizlerle birlikte anacak" dedi.

Fikriye Balcı sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmet Balcı matematiğin daha iyi anlaşılması, güzelliklerinin görülmesi ve öğrencileri tarafından sevilmesi için çok çalıştı. Mehmet Balcı "Matematik sadece sayılar, denklemler ya da problem değildir. Matematik doğanın dengesi, varoluşun sebebidir. Önemli olan ona doğru açıdan bakmak ve gizli bahçesini keşfedebilmektir" derdi. Bizler de bu gizli bahçenin kapılarını gençlerimize açmak istiyoruz. Matematiğin uçsuz bucaksız dünyasında birlikte, keyifle yolculuk edelim. Projemiz kapsamında matematiğin sihirli dünyasında buluşarak, merak edilen her sorunun cevabını birlikte keşfedelim. Matematik öğretmenlerimizle hazırlanan birbirinden heyecanlı, birbirinden keyifli videolar ve canlı derslerle yıl boyunca beraber olacağız."

Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşerek Silivri'yi pilot bölge olarak seçtiklerini söyleyen Fikriye Balcı, "Bu bölgede lise çağında olan öğrenci gençlerimizle matematiğin şifrelerine doğru ilk yolculuğumuz, Ocak 2021'de başlayacak. Sonraki süreçte ise farklı bölgelerden öğrencilerle ve nihayetinde ülkemizin her köşesinden lise öğrencilerimizle yolumuza devam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: Matematiğin hayatın ta kendisi olduğunu söyleyen, bu özel ve önemli dersi öğrencilerine bambaşka bir dille anlatan kurucumuz Mehmet Balcı'yı her 24 Kasım'da özel törenle anıyoruz. Bu öğretmenler gününde ise Mehmet Balcı'nın izinde gençlerimizi matematikle yeniden tanıştırmak için yola çıkıyoruz. Projemiz kapsamında, lise öğrencileri, hayatımızdaki kusursuz düzenin temelini oluşturan matematiği ücretsiz ve online dersler ile severek öğrenecek. Proje kapsamında ilk amacımız öğrencilere matematik sevgisini kazandırmak. Bunun yanı sıra, yenilikçi öğretme yöntemlerini kullanarak öğrencilere matematiğin hayatımızdaki en temel ders olduğunun bilincini de kazandırmak istiyoruz."