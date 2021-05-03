Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği - Son Dakika

Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği

03.05.2021 10:46
Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi, eğitim imkanlarının zorunlu olarak kısıtlandığı pandemide ortaöğretimde kesintisiz ve verimli bir eğitim sürecini desteklemek adına online deneme sınavları programı başlattığını duyurdu.

Altınbaş Üniversitesi, eğitim imkanlarının zorunlu olarak kısıtlandığı pandemide ortaöğretimde kesintisiz ve verimli bir eğitim sürecini desteklemek adına online deneme sınavları programı başlattığını duyurdu. Projede İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tüm Türkiye genelinde 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ve lise mezunlarının katılımına açık 5 ayrı TYT ve AYT deneme sınavı yapılacak.

Adayların sınav motivasyonlarını daha da yükselterek hedef ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacı olduğu söylenen deneme sınavlarında adaylara yöneltilecek soruların Altınbaş Üniversitesi Yayınları bünyesinde uzman eğitmenler tarafından hazırlandığı belirtildi. Test içerikleri ve soru yapılarıyla gerçek sınav koşullarına göre hazırlandığı vurgulanan online deneme sınavlarında öğrencilerin her bir sınava 1 kez girme hakları olacak ve soruları gerçek sınav süresinde çözmeleri istenecek. Katıldıkları her sınavda Türkiye sıralamalarını görebilecek olan öğrencilere aynı zamanda aldıkları sonuçlara göre oluşturulan 'sınav karnesi' de verilecek.

100 BİN ÖĞRENCİNİN KATILIMI BEKLENİYOR

Altınbaş Üniversitesi, adayların sınav karneleriyle güçlü ve zayıf yönlerini göreceğini ve yetersiz kaldıkları konulara ağırlık vererek sınavlara daha verimli bir süreçte hazırlanma imkanı elde edebileceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteklediği bin Okul Projesi kapsamında pandemi kısıtlamaları sonrası fiziki olarak da uygulanması için görüşmelerin sürdüğü deneme sınavlarına, ülke genelinden 100 binin üzerinde katılım bekleniyor.

"DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜL DE KAZANACAK"

Pandemide yaşanabilecek olası eğitsel kayıpların önüne geçmeyi ve adayların sınava daha verimli hazırlanmalarında profesyonel bir katkı sunmayı amaçladığı belirtilen online deneme sınavları; 3 Mayıs -14 Mayıs, 15 Mayıs-21 Mayıs, 22 Mayıs-28 Mayıs, 29 Mayıs-4 Haziran ve 11 Haziran-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 5 farklı oturumla gerçekleştirilecek.

Her denemede ilk üçe giren öğrencilere hediye çeki ve tüm deneme sınavlarına girerek ilk üçte yer almayı başaran öğrencilere İphone 12, Apple Tablet ve Airpods kulaklık hediyelerinin verileceği belirtilen sınavlara, ilgilenen öğrenciler Türkiye genelinden ücretsiz olarak katılabilecekler. Online deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, https://altinbasyks.com/ adresinden kayıtlarını yapabilecekler.


Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği

milli eğitim bakanlığı, Haziran, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt         
13:37
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor         
13:12
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı         
11:38
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement