Üniversiteden Özbekistan konsolosluğuna ziyaret - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kaliteden ve Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ve İGÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev ve Özbekistan diasporası temsilcilerinden Çokay Koçar'ı makamında ziyaret etti.

ÖZBEK GENÇLERİ EĞİTİM İÇİN İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Yaptığı uluslararası çalışmalarla 132 üniversite ve uluslararası kuruluş ile iş birliği sözleşmesi imzaladığını hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 82 farklı ülkeden 2 binin üzerinde yabancı öğrencisi bulunduğunu duyurdu. Ziyaretle ilgili üniversiteden yapılan açıklamada Özbekistan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarını geliştirmek, Özbek ve Türk gençlerinin diyaloglarını artırmak adına ziyaretin yapıldığını, Özbek gençleri yükseköğretimin her kademesinde eğitim almak için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU TEMSİLCİLERİNE EĞİTİM

Yükseköğretim dışında özel sektör ve kamu kurumları ile de iş birliklerinin yapılabileceğinin konuşulduğunun belirtildiği görüşmede, Özbekistan'da bulunan özel sektör ve kamu temsilcilerine online ya da yüz yüze olacak şekilde eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği de dile getirildi.

- İstanbul