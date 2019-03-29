Üniversiteden, Provokatif Görüntüler Hakkında Suç Duyurusu
1 saat önce
KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu.
KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da görüntüleri çeken kişinin, üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtildi.
Sosyal medyada dün KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor.
Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine üniversite rektörlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, görüntüleri çeken kişinin üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:15 Kaynak: DHA
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