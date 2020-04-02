Üniversiteden sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık personellerine 3 boyutlu yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretmeye başladı.

Öğretim Üyesi Fevzi İnan Dönmez, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 4 adet 3 boyutlu yazıcıyla yüz koruyucu siperlik ürettiklerini söyledi.

Siperlikleri İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiklerini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama 30 maske üretiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğüne 90 maske desteği sağladık. Eğitim Fakültesi atölyesinde başlayan üretim, ihtiyaca cevap vermek için her gün düzenli olarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüsle mücadelede canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına hitap eden maskeleri üreteceğiz. Talep artışı olması halinde yeni cihazlar alarak üretime hız vereceğiz."