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Üniversiteden Türkiye ve Almanya'da geçerli hukuk lisans eğitimi - Son Dakika

Üniversiteden Türkiye ve Almanya'da geçerli hukuk lisans eğitimi

06.08.2021 09:42
Üniversiteden Türkiye ve Almanya'da geçerli hukuk lisans eğitimi, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Leyla Ateş, hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler için üniversitede verilen eğitim ve sağladıkları avantajları anlattı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Leyla Ateş, hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler için üniversitede verilen eğitim ve sağladıkları avantajları anlattı. Ateş, "Çift Diploma Programı öğrencilerimiz 1 yıllık Almanca hazırlık eğitiminin ardından, 2 yıl süreyle Almanya'da Köln Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürebiliyorlar" dedi.

Üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci, kendilerini kariyer yapmak istedikleri mesleğe hazırlayacak olan kurum ve bölümleri belirleme aşamasındalar. Adaylardan en çok ilgi gören eğitim programlarından biri olan hukuk fakülteleri de her yıl tercih listelerinin üst sıralarında yer alıyor.

81 İLDE STAJ İMKANI

Fakültede eğitim gören öğrencilere avukatlık mesleğini icra etmek istedikleri takdirde 81 ilde staj imkanı sunduklarını belirten Prof.Dr. Leyla Ateş, "Üniversitemizin özel sektör partnerleri arasında tüm Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler var. Partnerlerimizle yaptığımız protokoller uyarınca, her ildeki iş birliği halinde bulundukları hukuk bürolarıyla yaptıkları sözleşmelere bir madde ekleyecekler. Bu maddeye göre, mezunlarımızla isimleri paylaşılacak bu hukuk bürolarında Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarına staj önceliği tanınacak" diye konuştu.

2019 yılında yapılan bir değişiklikle hukuk meslekleri olan hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik için yeni bir sınav tanımlandığına dikkat çeken Ateş, hakim ve savcı adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı arandığını belirterek fakültede öğrencilerine 4. sınıfın her iki dönemindeki Mesleki Sınav dersleri ile bu sınavlara hazırlanma imkanı sunduklarını söyledi.

KPSS SINAVLARINA DESTEK

Hukuk mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabildiklerini hatırlatan Prof.Dr. Leyla Ateş, "Üniversitemizde, kamu personeli olmak isteyen mezunlarımıza destek amaçlı MEKAMER (Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile KPSS Sınavı'na Destek Programı başlatıldı. Bu sayede üniversite genelindeki son sınıf öğrencilerimizden 35 kişiye, geçtiğimiz dönem KPSS A Grubu Eğitim olanağı sunuldu. Kamu personeli olmak isteyen hukuk fakültesi öğrencilerimiz de bu programdan yararlanarak, ek bir ücret ödemeden KPSS sınavlarında başarılı olmanın yollarını öğrenebiliyor" açıklamasında bulundu.

ÇİFT YABANCI DİLDE HUKUK EĞİTİMİ FARKI

Üniversitenin yabancı dilde eğitimine ilişkin bilgiler de aktaran Ateş, "Hukuk fakültemizin iki programı da genelde Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) özelde üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi ile uyumlu olarak yabancı dilde eğitim vermekte. Yüzde 30 İngilizce Hukuk programımızda öğrencilerimiz 1 yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından, derslerinin yüzde 30'unu İngilizce dilinde alıyorlar. Çift Diploma Programı öğrencilerimiz ise 1 yıllık Almanca hazırlık eğitiminin ardından, 2 yıl süreyle Almanya'da Köln Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürüyorlar. YÖK'ün bir raporunda belirttiği üzere ülkemizde yabancı dilde program sayısı yetersiz olup, bu yetersizlik hukuk bölümlerinde çok daha belirginleşiyor. Bu bakımdan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi özel bir yere sahip" dedi.

ALMANYA'DA HEM STAJ HEM ÇALIŞMA İMKANI

Çift Diploma Programına Türkiye ve Almanya olarak her iki ülkeden de kabul edilen öğrencilerin, iki ülkenin de hukuk lisans eğitimini aldıklarını belirten Prof.Dr. Leyla Ateş, "Öğrencilerin tamamı, öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesi'nde son iki yılını ise Altınbaş Üniversitesi'nde tamamlıyorlar. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, Altınbaş Üniversitesi'nden "Hukuk Lisans" derecesini ve Köln Üniversitesi'nden ise "Bachelor of Law" (LL.B.) derecesini almaya hak kazanıyorlar. Çift diplomalı hukuk programının tanıdığı ayrıcalıktan yararlanan öğrencilerimizin ayrıca denklik yapmaları da gerekmiyor. Bu ise yurtdışı diplomaya sahip bir hukukçunun Türkiye'de görev yapabilmesi için zorunlu tutulan 2 ile 3 yıl süren denklik yapma koşulundan muaf olmaları anlamına geliyor" diye konuştu.

Mezunlarının, başta Türkiye'deki Alman şirketleri olmak üzere çok uluslu şirketlerin hukuk departmanlarında ve seçkin hukuk bürolarında çalışma imkanına sahip olduklarını vurgulayan Ateş, "Almancanın yaygın olarak konuşulduğu Almanya, Avusturya ve İsviçre ile yoğun iş ilişkisinde olan üç farklı hukuk bürosu ile iş birliği anlaşmalarımız mevcut. Bu sayede öğrencilerimize hem staj yapma hem de çalışma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bir hukuk fakültesi mezunu olarak gerek Türkiye'de gerek Almanya'da, avukat, hakim ve savcı olma imkanına da erişiyorlar. Mezunlarımız, Avrupa Birliği üyesi olan Almanya'dan da bir diploma sahibi olacağı için başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nde yer alan tüm ülkelerde yaşama ve çalışma şansına da sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Çift Diplomalı Hukuk Programının Türkiye'de akreditasyona sahip ilk ve tek hukuk programı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ateş, programın 2013 yılında akredite olduğunu ve akreditasyonun 2019 yılında yenilenerek 2027 yılına kadar uzatıldığı bilgisini aktardı. Prof. Dr. Leyla Ateş, "Çift diplomalı hukuk programı öğrencilerimiz, yüzde 30 hukuk programı öğrencilerimizle ders görmekte olduğundan, yüzde 30 hukuk programımızın da bir nevi akreditasyon sahibi olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 50 MEZUN BURSU

Hukuk Fakültesi mezunlarına Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programları için yüzde 50 mezun bursu verildiğini söyleyen Ateş, "Şu anda özel hukuk alanında bir doktora ve iki adet yüksek lisans; kamu hukuku alanında bir doktora ve bir yüksek lisans ile multidisipliner uluslararası vergilendirme alanında iki yüksek lisans olmak üzere toplam yedi lisansüstü program bu burstan yararlanabiliyor" dedi.

Prof.Dr. Leyla Ateş, Hukuk Fakültesi olarak sundukları Amerikan Hukuku Sertifika Programı (CUSL–Certificate United States Law) ile tüm öğrencilere Amerikan Hukuku alanında uzmanlaşma imkanı tanıdıklarını da sözlerine ekledi.


Üniversiteden Türkiye ve Almanya'da geçerli hukuk lisans eğitimi

Hukuk Fakültesi, Türkiye, Almanya, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden Türkiye ve Almanya'da geçerli hukuk lisans eğitimi - Son Dakika


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