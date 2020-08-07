Üniversiteden uluslararası öğrenci olma ve çift diploma fırsatı - Son Dakika

Üniversiteden uluslararası öğrenci olma ve çift diploma fırsatı

Bahçeşehir Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik programları içinde barındıran BAU Global eğitim ağının, öğrencilere yurt dışı eğitiminin önünü açtığını duyurdu.

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Bahçeşehir Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akademik programları içinde barındıran BAU Global eğitim ağının, öğrencilere yurt dışı eğitiminin önünü açtığını duyurdu. Eğitim ağı sayesinde öğrencilerin, projelerini kolaylıkla geliştirebildiğine ve çift diploma sahibi olabildiğine dikkat çekildi.

Değişen dünya düzeni yeni yetkinlikleri de beraberinde getiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi, 10 ülkede, 9 üniversite ve 4 dil okulunu çatısı altında birleştiren BAU Global eğitim ağının, Türkiye'nin eğitim alanında dışarıya açılan kapısı olarak görüldüğünü hatırlattı. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yıllardır faaliyetlerini sürdürülen BAU Global eğitim ağında, dünyanın en iyi üniversiteleriyle iş birliğinden, teknolojinin kalbi olarak görülen Boston'da eğitime kadar birçok imkan bulunduğu belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global ağının sunduğu imkanlardan bazılarını şöyle duyurdu;

İNGİLTERE'DEN DÜNYAYA EĞİTİM MERKEZİ

"BAU Global ağının önemli anlaşmalarından biri, Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IMarEST) ile yapmış olduğu iş birliği. İş birliği ile uluslararası üyelik topluluğu olan IMarEST'in eğitim kolu olan Marine Learning Alliance Koleji (MLA), BAU Global'in eğitim ağına dahil oldu. BAU Global öğrencileri bu sayede, MLA Koleji'nde deniz mühendisliği, hidrografi, okyanus bilimi, meteoroloji, navigasyon ve sürdürülebilir deniz operasyonları gibi dersleri alabiliyor. Dersler, Lisans ve Lisansüstü programları için de geçerli olurken, herhangi bir MLA Koleji kursuna katılan öğrenci, ücretsiz IMarEST üyeliğinden yararlanabilmekte.

PROJELER MIT, HARVARD ORTAKLIĞINDA

Türk girişimcilerin projelerinin global pazarda yer almasını sağlayan BAU Yenilik ve Girişimcilik Merkezi, BAU Global ağının bir başka önemli ayağını oluşturmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık, eğitim, finans ve teknoloji üssü olarak kabul edilen Boston'da açılan merkezde, eğitim ve araştırma projelerinde Harvard University, MIT ve Northeastern University ile koordineli ilerlenebilmekte. Aynı zamanda, Google, Amazon ve Facebook'a komşu olan merkez, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde eğitim gören öğrencilerin, Boston'da fikirler üretmesini ve hazırlanan Star- Up'ların da global pazarda yer almasını sağlamakta."

ALMANYA'DAN DİPLOMA FIRSATI: "DUAL UP"

Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezunlara yönelik hayata geçirdiği Almanya'dan çift diploma fırsatının da, birçok avantaj sunduğuna da dikkat çekildi. Üniversite konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu: "1 yıllık eğitimin ardından AB standartlarına uygun diploma almayı kapsayan 'Dual Up' sistemi, bir çok sosyal hakkı ve çalışma imkanını da beraberinde getiriyor. Sistem, Türkiye'deki tüm lisans mezunu öğrencilere açık. BAU öğrencilerinin ise tam denklikle öğretim görebildiği sistem, 4 yıllık lisans eğitimini ve Almanya'da 1 yıllık eğitimi kapsarken, öğrencilere yüzde 25 oranında burs da verilmekte."


- İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden uluslararası öğrenci olma ve çift diploma fırsatı - Son Dakika
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