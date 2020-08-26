Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil - Son Dakika

Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 30 öğrenciden oluşan 'EVA Team' ekibi, yeni elektrikli EVA-2 ve otonom araç EVA-Otonom'un tanıtımını yaptı.

Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 30 öğrenciden oluşan 'EVA Team' ekibi, yeni elektrikli EVA-2 ve otonom araç EVA-Otonom'un tanıtımını yaptı. Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, araçların test sürüşü de yapıldı. Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, "Yeni araçlar 4-5 saatte şarj oluyor ve 200 kilometre hıza ulaşıyor. Otomobildeki tüm parçaların tasarımı öğrencilere aittir. Elektrikli otomobilin yüzde 100 yerli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Makine, elektronik, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendislikleri ile işletme bölümlerinden öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan takım, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için 2 yıl önce başlattıkları projede hedef büyüttü. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team ekibi, EVA 2 ve EVA Otonom isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araç geliştirdi. Yerli ve milli olarak üretilen yeni araçlarda verimlilik ön plana çıktı.

Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere birçok firma sponsorluğunda geliştirilen yeni araçlar, 4-5 saatte şarj oluyor ve 200 kilometre hıza ulaşıyor. "YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ ÖNEMSİYORUM"Elektrikli aracın tanıtımında konuşan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, bilimin ürettiklerinin vurgusunu yaparak, yerli üretime değindi. Altınbaş, "Üniversitelerin öğretmeden çok bilim üretme aşamasına geçmesi en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Öğrenmenin dışında bilimin üretildiğini görmek, insanlığına faydasına işler yapmak üniversitemizin hedeflerine ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor. Öğrencilere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bağcılar Belediyesi'nin bize inanarak yanımızda olması çok önemli, teşekkür ediyorum. Üretimde yerli ve milli olma anlayışını önemsiyorum, çalışmalarınız çok kıymetli" dedi.OTOMOBİLDEKİ BÜTÜN PARÇALARI ÖĞRENCİLER TASARLADIYarışmalara katılmak için özel olarak elektrikli araç ürettiklerini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk ise, "TÜBİTAK'ın bizden istediği yerli 9 komponenti de üreterek EVA 2'yi tasarladık. Bazı zorunlu olduğumuz elektronik bileşenleri yurt dışından getirdik ama otomobildeki tüm parçaların tasarımı öğrencilere aittir. Elektrikli otomobilin yüzde 100 yerli olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA KATILACAĞIZÖğrencilerin tecrübe kazandığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Baştürk, "Öncelikli hedefimiz öğrencilerin derslerde gördüğü teorik bilgileri bir projede sıfırdan uygulama yapmalarını sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrenci iş hayatına atıldığı zaman proje tecrübesi yaşamış oluyor. Elektrikli otomobilimizle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağız" diye konuştu.180-200 KİLOMETRELİK HIZA ULAŞIYOR

Sonuçtan çok memnun olduğunu belirten Baştürk, "Bu sene geliştirdiğimiz yeni motorumuz 180-200 kilometrelik hıza ulaşıyor. 4-5 saatte şarj oluyor. 2 yıl önce bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerdeki gayreti, isteği görünce büyük mutluluk yaşadık. İlk ürettiğimiz araçla TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olduk. Bizim için tarihi bir başarıdır. En büyük emek öğrencilerindir, gece, gündüz, hafta sonu ve tatil demeden çalıştılar. Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. TÜBİTAK'ın yürütücülüğünü yaptığı Teknofest teknoloji yarışmalarına katılmak için de EVA otonom geliştirildi. Arkadaşlar, elektrikli aracı hazır gövde ve şase üzerine elektromekanik dönüşümünü yaparak üretti. Bu yıl 2 araçla yarışmalara katılacağız" dedi.


Süleyman Baştürk, Baştürk, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil - Son Dakika
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