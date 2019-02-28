Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig Maçları Erciyes Üniversitesi'nde Oynanacak

Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig Maçları Erciyes Üniversitesi'nde Oynanacak

19 dakika önce

Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 24-28 Nisan tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak.

Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig Maçları Erciyes Üniversitesi'nde Oynanacak, System.String[]
Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 24-28 Nisan tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak.

Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 5 farklı merkezde 24-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu'nda yapılacak olan grup maçlarına Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi takımları katılacak.

4 Gün sürecek maçların teknik toplantısı 24 Nisan Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu'nda saat 17.00'da gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

basketbol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Çelikoğlu Adaylıktan Çekildi Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı Mağlup Etti

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig Maçları Erciyes Üniversitesi'nde Oynanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]