Üniversiteler Arası Basketbol 1. Lig Maçları Erciyes Üniversitesi'nde Oynanacak
19 dakika önce
Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 24-28 Nisan tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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