Üniversiteler arası kalite işbirliği

Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) tüm birimleriyle kalite belgesi alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, yaklaşık 2,5 yıllık süreçte elde ettiği tecrübeleri Anadolu'daki farklı üniversitelerle paylaşıyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve beraberindeki heyet, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek kalite süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Karakaya, 2,5 yıllık iç ve dış tetkikler sonucunda geçen yıl tüm birimleriyle TSE'den ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldıkları ifade etti.

Anadolu'nun mütevazı bir üniversitesinin bu belgeyi almasının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Karakaya, kalite belgesi almalarından sonra çevre üniversitelerin ilgisinin KAEÜ'ye çevrildiğini dile getirdi.

Daha önce Uşak, Amasya ve Hitit Üniversitelerinden akademisyenlerin bu süreçteki tecrübeleri dinlemek için Kırşehir'e geldiğini anlatan Karakaya, Harran Üniversitesi heyetiyle de bu birikimleri paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kalite sürecindeki başarılarının, Yükseköğretim Kurulu'nun Ankara'da yaptığı toplantıda diğer üniversitelere örnek gösterildiğine işaret eden Karakaya, hedeflerinin Mükemmellik Ödülü almak olduğunu akardı.

Rektörün enerjisi olmadan kalitenin hayat bulmasının imkansız olduğunun altını çizen Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kalite süreçlerinde başta Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile kalite ekibinin organize ettiği tüm toplantılara katıldım. Biz yönetim olarak kaliteyi yaşadık ve bizdeki sinerjiyi personelimiz de alarak kendilerini kalitenin içinde buldu. Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldığımızda da kaliteyle ilgili çalışmanın tüm hazzını hep birlikte yaşadık. Bizim burada hedeflerimiz var, kalite çalışmalarının devamı niteliğinde olan Mükemmellik Ödülü için hazırlanıyoruz. Belirli bir aşamaya geldik ve bu çalışmanın sonunda uluslararası alanda akredite edilmiş, tescillenmiş belgeler alacağız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak kalite çalışmaları konusunda ellerinden geldiğince diğer üniversitelere de destek olacağız."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de üniversitelerde artık kalite sisteminin gerekli olduğuna değinerek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirtti.

KAEÜ'nün çalışma sistemi ve kalitede gösterdiği başarıyı tebrik eden Çelik, Harran Üniversitesi olarak kendilerinin de kalite süreçlerine başlayacaklarını kaydetti.

Ziyaretin ardından KAEÜ Kalite Koordinatörlüğü ekibi tarafından Harran Üniversitesinden gelen heyete Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Sunumda kalite uygulamaları, bütünleşik yönetim sistemi, risk çalışmaları, iç kontrol faaliyetleri ve iş akışları hakkında bilgi verildi.