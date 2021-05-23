Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu! - Son Dakika

Üniversiteler arası karşılaşmalar düzenleyen Univs.gg, üniversiteler arası Rocket League turnuvasının katılımcı takımlarını açıkladı.
Turnuvaya katılan takımlar:
Hacettepe Esports
ZBEÜ Espor (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu)
İTÜ Espor
Yeditepe Esports
Univs.gg'nin düzenlediği turnuvanın final ve yarı final mücadeleleri 23 Mayıs Pazar yani bugün 19: 30'da organizasyonun kanalında yer alacak.
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