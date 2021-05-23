Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu! - Son Dakika

Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu!

23.05.2021 12:58
Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu!, System.String[]

5 takımın yer aldığı turnuva bugün 19: 30'da başlıyor.

Üniversiteler arası karşılaşmalar düzenleyen Univs.gg, üniversiteler arası Rocket League turnuvasının katılımcı takımlarını açıkladı.

Turnuvaya katılan takımlar:

Hacettepe Esports

ZBEÜ Espor (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu)

  • Doğuş Üni Espor

    • İTÜ Espor

    Yeditepe Esports

    Univs.gg'nin düzenlediği turnuvanın final ve yarı final mücadeleleri 23 Mayıs Pazar yani bugün 19: 30'da organizasyonun kanalında yer alacak.

    Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu!

    Üniversiteler, Rocket League, Espor, Gamegar, Son Dakika

    Kaynak: Playerbros

    Son Dakika Gamegar Üniversiteler arası Rocket League turnuvasının takımları belli oldu! - Son Dakika


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