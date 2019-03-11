Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

51 dakika önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası, Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası, Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona üniversitelerin erkek ve kız takımlarından 125 sporcu katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Battal Yılmaz, bu tür turnuvalar sayesinde Türkiye'de hokeyin gelişmeye başladığını ve ilerleyen zamanda dünya hokeyinde daha çok söz sahibi olunacağını ifade ederek şunları aktardı:

"UNİLİG Hokey Türkiye Şampiyonası'nda 8 takım 125 sporcumuzla Amasya'dayız. Hokey üniversitelerimizde yeni yeni gelişmeye başlayan bir spor. Beden eğitimi spor yüksekokullarımız, spor bilimleri fakültelerimiz ve Türkiye Hokey Federasyonunun gayretiyle hokey ülkemizde gelişiyor."

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemal Polat ise açılış törenindeki konuşmasında, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın ilk maçında erkeklerde Gaziantep Üniversitesi, Amasya Üniversitesi takımını 7-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emeklilik İçin Kritik Uyarı: Çıraklık Sigortası Emekliliğe Sayılsın Dünyaca Ünlü Cerrah Uyarıyor, Mide Botoksu Yaptırmayın

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:15:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]