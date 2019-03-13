Son Dakika Haberleri: Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası sona erdi.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası sona erdi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya üniversitelerin kız ve erkek takımlarından 125 sporcu katıldı.

Şampiyonada, hem erkeklerde hem de kızlarda Gaziantep Üniversitesi birinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ikinci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi Battal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de hokeyin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Şenlik havasında güzel bir şampiyona geçirdik. Katılım iyiydi. Çocuklar çok centilmence mücadele etti. Güzel, kazasız belasız, hiç ceza işlemi yapılmayan bir şampiyona yaşadık. Öğrencilerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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