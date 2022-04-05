KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
Üye Girişi

KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu

05.04.2022 18:04
KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları bölümü öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonda üçüncü oldu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan Kılnamaz'ı başarısından dolayı kutladı ve plaket takdim etti.

YORUMLAR
500
Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu Sivas'ta kick boks şampiyonası heyecanı Sivas'ta kick boks şampiyonası heyecanı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 19:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: KAYÜ öğrencisi Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement