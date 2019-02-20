Son Dakika Haberleri: Üniversiteler, "Engelsiz" Unvanı İçin Yarışacak

Üniversiteler, "Engelsiz" Unvanı İçin Yarışacak

2 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri", "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülleri" ve "Engelli Dostu Bireysel Ödülleri"ne başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

Üniversiteler,
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri", "Engelsiz Üniversite Program Nişanı Ödülleri" ve "Engelli Dostu Bireysel Ödülleri"ne başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, sorumlu akademisyen veya idari personel tarafından üniversitenin engelli birimi temsilcisi ile birlikte doldurulacak olan formların "engelsiz@yok.gov.tr" mail adresine ve resmi yazının da YÖK'e gönderilmesi gerekiyor.

Başvurular, 1 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:40 Kaynak: AA

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