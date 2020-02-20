Üniversiteler güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Üniversiteler güvenlik toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya'da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteler güvenlik toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.


Toplantıda, Malatya'da bulunan İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarında alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi. - MALATYA

Turgut Özal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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