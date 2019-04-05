Üniversiteler Halk Dansları Yarışması Başladı

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Üniversite Sporları Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 17'nci Üniversiteler Halk Dansları Yarışması, Çorum
'da başladı. Hitit Üniversitesi
ev sahipliğinde 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonda 30 üniversiteden bin 550 öğrencinin oluşturduğu 45 takım yarışıyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin halk dansları yarışmasına katılarak Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağladıklarını söyledi.
Bütün yörelerin, kültürlerinin tamamının birbirinden değerli olduğuna işaret eden Günay, "Siz burada kültürümüzü performans açısından sergileyeceksiniz. Hakemlerimiz de bunları değerlendirecek. Kazanan ve kaybedenler olacak ancak biz burada kültürümüzü yarıştırmıyoruz. Kültürümüzle gurur duyuyoruz. Bu kadar zengin bir kültüre, folklora sahip başka bir ülke olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.
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'ün, "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünü hatırlatan Günay, "Tebriklerin, teşekkürlerin en büyüğü, Türk kültürünü yaşamak ve yaşatma gayretinde olan halk oyunları klasman müsabakalarına katılan gençlerimize ait. Sizlere mücadeleniz, yarışmada akıttığınız ter ve sergilediğiniz performans için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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'a çıkışının 100'üncü yılı olması ve kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu yılki organizasyonda görev alacak 15 hakemin tamamını kadın hakemlerden seçtiklerini kaydetti.
Günay, konuşmasının ardından halk oyunları ekiplerine katılım belgelerini verdi. Daha sonra ekiplerin gösterileri başladı.
Organizasyon, stilize ve artistik dal kategorilerinde yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.