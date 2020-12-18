Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı - Son Dakika

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı

18.12.2020 07:34

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, bir programda üniversiteler için "Fuhuş evleri" ifadesini kullanırken, bu durum herkesin tepkisini çekti. Sofuoğlu'nun daha önce de "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin. Kimlerle oturup kalktığını bilmiyorsunuz" dediği ortaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir canlı yayında üniversiteleri eleştirdi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Bu durum tüm kesimlerin tepkisini çekerken açıklamalar da peş peşe geldi.

"İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bu açıklamaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da destek geldi. Kalın yaptığı paylaşımda, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARINIZI BAŞKA ŞEHİRLERE TEK BAŞINA GÖNDERMEYİN"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sofuoğlu'nun daha önce açıklamalarda bulunduğu bir videosu daha ortaya çıktı. Sofuoğlu bahsi geçen videoda, "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin. İlla gidecekse çocuk, anne baba ile beraber gitsin. Çocuklarınızın kimlerle tanıştığını, kimlerle oturup kalktığını bilmiyorsunuz. Ne yediğini içtiğini (alkol, uyuşturucu) bilmiyorsunuz. Çocukların yanında gidin demek suç mu?" ifadelerini kullanmış.

NE OLMUŞTU?

Akit TV'de yayınlanan Sabri Balaman'ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer almış, Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğundan şikayet etmişti.

Sofuoğlu bu konuşmasının devamında ise üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu'na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını vermesine rağmen Sofuoğlu, "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

Üniversiteler için Fuhuş evleri diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Üniversiteler için 'Fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı - Son Dakika


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