Üniversiteler ile MEB İş Birliği: Hedef En Az 10 Atölye

Üniversiteler ile MEB iş birliği: Hedef en az 10 atölye
Elif VARAN-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA
) ' PROF. Dr. Betül Çotuksöken, üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) arasındaki iş birliği çalışması olan '2023 Eğitim Vizyon'u kapsamında, en az 10 atölye açmayı hedeflediklerini belirterek, 'Ölçme ve değerlendirme, rehberlik çalışmaları ve tasarım-beceri atölyelerinin açılması için destek vereceğiz' dedi. Maltepe Üniversitesi
'nin ev sahipliği yaptığı 'Üniversiteler Açısından 2023 Eğitim Vizyonu' oturumuna, Maltepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
, Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Karasar, Darüşşafaka
Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan
ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılım sağladı.
'OKULLARLA SIKI BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'
Son 5 yıldır rektör ile birlikte okullarla çok sıkı bir iş birliği içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 'Biz zaten üniversite olarak yakın ve uzak çevremizdeki okullarla çok sıkı temas halindeyiz. Vizyon belgesi bizim işlerimizi birazcık daha hızlandırdı ve proje halinde sürecek en az on atölye açmayı düşünüyoruz. Ölçme ve değerlendirme, rehberlik çalışmaları, tasarım ve beceri atölyelerinin açılması için destek vermeye çalışacağız' dedi.
'BÜTÜN EĞİTİM BASAMAKLARINI KAPSIYOR'
Prof. Dr. Betül Çotuksöken,?2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin üniversiteler için önemli bir belge olduğunu belirterek, 'Üniversiteler ile MEB arasındaki işbirliği çalışması olan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi', 2018 yılının sonlarına doğru yayımlandı. Cumhurbaşkanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MEB'in de kaleme aldıkları yazılarla kamuoyuna son bulduğu son derece önemli bir belge. Bu belgede eğitimimizin nasıl bir felsefi temele, nasıl bir düşünsel temele dayalı olması gerektiği üzerinde belirlemeler yapıldı. Üniversite öncesindeki eğitim basamakları, okul öncesinden başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerini de dahil etmek üzere bir yandan hayatın bütünlüğü, bir yandan da bilgininbilme edimlerinin faaliyetlerinin bütünlüğü şeklinde ortaya konuldu. Belgenin temelibütün bunlara yer verilmiş olduğu için son derece önemli ve değerli' diye konuştu.
'BU DAHA BAŞLANGIÇ'
Gerçekleşen oturumun, üniversitelerin '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni nasıl değerlendirebilecekleri, buradan kendilerine düşen payı nasıl karşılayabileceklerini ve nasıl bir sorumluluk içerisinde olmaları gerektiği konusunda bilgi vermek için gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 'Bugün burada yapmış olduğumuz çalışma aslında başlangıç çalışması.Üniversitemizin eğitim komisyonuyla birlikteaçılış konferansı yaparak bu çalışmayı başlatma kararı aldık. Bundan sonra da eğitimvizyonunun çeşitli konularını, gençlerimizle, öğretmenlerimizle ilgili olarak zaman içerisinde çeşitli çalıştaylarla ele alıp değerlendireceğiz. Bu bir başlangıç, sonrasında da 'Eğitim Vizyon Belgesi' içerisindeki gündem maddelerini en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız? ifadelerini kullandı.
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(Tür: İstanbul)