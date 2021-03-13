Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu - Son Dakika

Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu

13.03.2021 11:48
Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu, System.String[]

İstiklal Marşımı'nın kabülünün 100'üncü yılı kutlama programları kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 42 üniversitenin İstiklal Marşı'nı etkileşimli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak oluşturduğu 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde yer aldı.

İstiklal Marşımı'nın kabülünün 100'üncü yılı kutlama programları kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 42 üniversitenin İstiklal Marşı'nı etkileşimli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak oluşturduğu 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde yer aldı.

Ülkemiz üniversitelerinin birlik olduğu ve bağımsızlık mücadelemizin simgesi İstiklal Marşı'nı etkileşimli olarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı etkinlikte, ilk tweeti Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 'korkma' mısrası ile attı. Hacettepe Üniversitesi'nin ADÜ'yü davet ettiği İstiklal Marşı zincirinde, AdÜ'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni zincire davet etti.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı kapsamında üniversiteler sırasıyla marşımızın mısralarını resmi hesaplarından paylaşarak diğer üniversiteleri İstiklal Marşı zincirine davet etti. Sosyal medyeda büyük gündem oluşturan etkinlikte üniversiteler birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AYDIN

Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu
Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu
Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversiteler, 'İstiklal Marşı Zinciri' etkinliğinde birlik oldu - Son Dakika


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