Üniversiteler Kırsal Canlandırılma Stratejisine Destek Oluyor
1 saat önce
Xinhua Haber Ajansı'nın 5 Ocak Cumartesi günü yayınlanan haberine göre, Çin yüksek okul ve üniversiteleri, kırsal bölgelerin bilimsel ve teknolojik inovasyon yoluyla yeniden canlandırılmasına katkı yapmak için çabalarını ikiye katlamaya çağrıldı.
Bu çağrı, Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bir beş yıllık plan (2018-2022) ile yapılmıştı. Plan bilimsel araştırma, teknolojik inovasyon, kapasite oluşturma, araştırma sonuçlarının uygulamaya konması, yoksulluğu azaltma ve uluslararası işbirliği konularında teknik desteği ayrıntılarıyla belirliyor.
Planlar, yüksek eğitim kurumlarının beş yıl içinde kırsal alanlara inovasyon yoluyla daha iyi destek verme yetisine sahip olacağının ve tarımdan anlayan, kırsal bölgeleri seven ve çiftçiliğe gönülden bağlı profesyonel kadrolar yetiştirmesinin beklendiğini belirtiyor.
Bakanlığın duyurduğuna göre yüksek okullara ve üniversitelere, kırsal canlandırma stratejisini yönlendirecek ve kendi ayrıntılı eylem planlarını yapacak öncü gruplar oluşturma görevi verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
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