Üniversiteler Kırsal Canlandırılma Stratejisine Destek Oluyor

Bu çağrı, Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bir beş yıllık plan (2018-2022) ile yapılmıştı. Plan bilimsel araştırma, teknolojik inovasyon, kapasite oluşturma, araştırma sonuçlarının uygulamaya konması, yoksulluğu azaltma ve uluslararası işbirliği konularında teknik desteği ayrıntılarıyla belirliyor.

Planlar, yüksek eğitim kurumlarının beş yıl içinde kırsal alanlara inovasyon yoluyla daha iyi destek verme yetisine sahip olacağının ve tarımdan anlayan, kırsal bölgeleri seven ve çiftçiliğe gönülden bağlı profesyonel kadrolar yetiştirmesinin beklendiğini belirtiyor.

Bakanlığın duyurduğuna göre yüksek okullara ve üniversitelere, kırsal canlandırma stratejisini yönlendirecek ve kendi ayrıntılı eylem planlarını yapacak öncü gruplar oluşturma görevi verilecek.