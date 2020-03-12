Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti - Son Dakika
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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da yüzlerce öğrenci otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da yüzlerce öğrenci otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti. Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.


- Erzurum
İbrahim Kalın, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:25 Kaynak: DHA
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