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Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor - Son Dakika

Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor

11.09.2021 12:53
Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor, System.String[]

NetKampüs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Gülpolat, eğitim sisteminde yeni inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunu, fırsat eşitsizliğinin artması tehlikesine karşı online eğitimde başarı faktörlerini güçlendirmek gerektiğini belirterek, "Üniversiteler artık online eğitime göre...

NetKampüs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Gülpolat, eğitim sisteminde yeni inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunu, fırsat eşitsizliğinin artması tehlikesine karşı online eğitimde başarı faktörlerini güçlendirmek gerektiğini belirterek, "Üniversiteler artık online eğitime göre şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

NetKampüs açıklamasında görüşlerine yer verilen Gülpolat, teknolojiyi doğru kullanarak, eğitimdeki verimliliğin artırılabileceğini ve öğrencilerin karakteristik özelliklerine göre yeni modeller üzerine çalışılabileceğini aktardı.

Eğitimdeki geleceğin güçlü altyapı sistemiyle kurulu bir online sisteme bağlı olduğunu belirten Gülpolat, "Dijital dönüşüme uyum sağlamalı. Gelecekte hayatımızın odağında olacak online eğitimin, sadece ders içeriğinde değil; hayatımızı yönlendirecek bir kalem olduğunu kabul etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki üniversiteler artık online eğitime göre şekilleniyor. NetKampüs'ün, 'Online Eğitimde Başarı Faktörleri' çalışmasına göre eğitimde başarıyı yakalamak için dört temel faktör var. Eğitimde kaliteyi artırmak, eğitici ve öğrencinin teknoloji ile bağını güçlendirmek için bu faktörlere uyum sağlamak eğitim sürecinde fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzaktan eğitim, online eğitime geçmek için önemli bir altyapı oluşturdu"

Gülpolat, yeni mesleklerin ortaya çıkmakta olduğu, geleneksel meslek/sektörlerin değişime zorunlu hale geldiği günümüzde, online eğitime her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İnternet, yalnızca toplumumuzu değil, aynı zamanda dünya çapındaki üniversiteleri de yeniden şekillendiren büyük bir teknolojik gelişmedir. Bunun ışığında, üniversiteler öğretim için internetten yararlanmak zorundadır ve bu konudaki ilerici gelişmelerden biri de çevrimiçi dağıtım yöntemlerinin kullanılmasıdır. Online eğitim bazıları için, yeni kitlelere öğrenme sağlama potansiyeli sunar; diğerleri için, öğrenme sunumunu ve rekabet ortamını temelden dönüştürme fırsatı sunar.

Uzaktan eğitim, online eğitime geçmek için önemli bir altyapı oluşturdu. Uzaktan eğitim muhtemelen en eski ve en iyi bilinen kavramdır. Başlangıçta, özellikle üniversite kampüslerinden coğrafi olarak uzak olmaları nedeniyle dezavantajlı olan öğrencilere hitap etmeyi amaçlamıştı. Üniversite eğitiminin önemini ve üniversitelerin hayatımızdaki rolünü elbette savunuyoruz.

Geleceğin üniversite eğitiminde online eğitim öne çıkacak. Peki, bu noktada biz başarımızı ve kalitemizi nasıl artıracağız derseniz; ilk olarak verimlilik kavramını ele almalıyız. Öğrencilerin notlarıyla ölçülen performansı, öğretim etkinliğinin önemli bir yönünü temsil eder. Bununla birlikte, birkaç çalışma, eğitici televizyon ve yüz yüze eğitim arasında öğrenci performansında çok az fark olduğunu veya hiç fark olmadığını göstermiştir."

"Eğitmen, online eğitimin başarısında merkezi bir rol oynar"

"İkinci olarak; teknoloji. Güvenilirlik, kalite ve orta zenginlik, dikkate alınması gereken kilit teknolojik unsurlardır. Özellikle, ağ kurulumu hem senkron hem de asenkron alışverişe izin vermelidir; öğrenciler uygun erişime sahip olmalıdır ve ağ, belge alışverişi için minimum süreye ihtiyaç duymalıdır." ifadelerini kullanan Gülpolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Arayüzün kalitesi de çok önemli bir rol oynar. Çevrim içi dağıtım için ara yüz tasarımı ile ilgili literatür, son derece sanatsal olandan son derece teknik olana kadar uzanmaktadır. Bu sebeple öğrenciye en anlaşılabilir ve sade tasarımı sunarak, bilgiyi verebilecek bir ara yüze ihtiyacınız olmaktadır. Bu da kullanmış olduğunuz teknolojinin altyapısı ile ilgilidir. Eğitmen, online eğitimin başarısında merkezi bir rol oynar. Dolayısıyla eğitmenin yetkinlik özellikleri iyi olmalıdır. Eğitmendeki teknolojiye karşı tutum, öğretme stili ve teknolojiye hakimiyet özellikleri öğrenmeyi etkiler. En önemlisi, eğitmen, öğrenciler arasında ve eğitmenle etkileşimi teşvik eden etkileşimli öğretim stilleri sergilemelidir.

Gerekli temel becerilere ve öz disipline sahip olmayan öğrenciler, geleneksel olarak verilen bir modda daha iyisini yapabilirler. Benzer şekilde, en parlak ve en motive öğrenciler, geleneksel bir sınıf ortamında bilgilerini daha az motive olmuş, daha az parlak öğrencilerle paylaşmak yerine bireysel bir rekabet ortamında öğrenmeyi tercih edebilirler. Bu yüzden online eğitim öğrencilerin karakteristiklerini, hiçbir çekince göstermeden yansıtmaları açısından daha fırsatçı bir özellik sunmaktadır."

Üniversiteler, Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor - Son Dakika Ekonomi


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