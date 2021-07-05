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'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı - Son Dakika

'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı

05.07.2021 13:43
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'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladıTÜRK Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3'üncü Üniversiteler Patent Yarışması' başvurularının başladığını duyurdu.

'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı

TÜRK Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Patentle Türkiye 3'üncü Üniversiteler Patent Yarışması' başvurularının başladığını duyurdu. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan fikri mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, basın toplantısı düzenleyerek, Patentle Türkiye 3'üncü Üniversiteler Patent Yarışması başvurularının başladığını açıkladı. Prof. Dr. Asan, yarışmanın hedef kitlesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Asan, bu yarışmayla öğrencilerin öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı; bunun yanında da patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Asan, 2017'de düzenledikleri ilk yarışmaya 101 farklı üniversiteden 518, 2019 yılındaki 2'nci Patentle Türkiye Yarışmasına 98 üniversiteden 584 patent başvurusu aldıklarını hatırlattı.

'ÜCRETSİZ PATENT BAŞVURUSU'Prof. Dr. Asan, 3'üncü yarışmanın başvurularının bugün başladığını ve 15 Aralık'a kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerimiz bugünden itibaren kurumumuzun elektronik başvuru sisteminden ücretsiz olarak patent başvurusu yapmaya başlayabilecekler. Patentle Türkiye yarışmasını ülkemizdeki diğer yarışmalardan ayıran en önemli farklılık, bu yarışmada bir yandan yarışmaya katılım sağlanırken bir yandan da ücretsiz patent başvurusu yapılıyor olması. Yani yarışma sonucunda hiç bir ödül alamasanız dahi herhangi bir ücret ödemeden bir fikri mülkiyet başvurusuna sahip oluyorsunuz. Kurumumuzun sınai mülkiyet uzmanları, yapılacak patent başvurularını önce şekli şartlara uygunluk açısından inceleyecek; akabinde de her bir başvuru için araştırma raporu düzenleyecek. Bu raporlar başvuruların yeni olup olmadığına ilişkin önemli bir gösterge olacak" diye konuştu.'BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU BEKLİYORUZ'Prof. Dr. Asan, yarışmada ilk 10'a girecek başvuruların belirlenme kriterlerine ilişkin, "İlk 10'a girecek buluşlar başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi, buluş basamağı, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik, ticarileşme potansiyeli kriterlerine göre belirlenecek. Yarışmanın birincisine 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncü ve beşinciye 7 bin 500'er TL ile 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki öğrencilere 5'er bin TL ödül verilecek. Bu para ödüllerinin yanı sıra, bu arkadaşlarımızın öncelikle İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı başta olmak üzere uluslararası buluş fuarlarına katılımlarına da katkı sağlayacağız. Bu sene binin üzerinde başvuru bekliyorum. 2022 yılının başında başvurular bittikten sonra hızlı bir şekilde incelenecek. Yüzün üzerinde uzman ekiple araştırma aşamasında yer alır" dedi.'FİKRİ MÜLKİYET BAŞVURULARI ARTTI'Prof. Dr. Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında yapılan fikri mülkiyet başvurularının arttığını da belirtti. Asan, "Pandemi döneminde hepimizin beklentisi sınai mülkiyet başvurularının düşeceği yönünde bir algı oluşmuştu. Hem 2020 yılında hem de 2021 yılı ilk 6 ayında ülkemiz adına çok sevindirici; fikri mülkiyet başvurularının büyük oranda arttığını görüyoruz. Bunun KOBİ'lerimizin, üniversitelerimiz ve sanayicilerimizin pandemi ve benzeri etkilerden daha az etkilenmek için fikri mülkiyete daha fazla önem verdiğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Pandemi döneminde ulusal ve uluslararası şirketleri analiz ettiğimiz zaman ekonomik alanda en az etkilenen şirketlerin fikri mülkiyete, patent marka tasarıma önem veren şirketler olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'YERLİ PATENT BAŞVURUSU YÜZDE 14 ARTTI'Asan, 2021 yılının ilk 6 ayında kuruma yapılan yerli patent başvurularının 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını, 3 bin 171'den 3 bin 571'e ulaştığını söyledi. Asan, "Yerli faydalı model başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artarak, bin 704'den 2 bin 387'ye ulaştı. Bu çok sevindirici. 'Faydalı model' dediğimiz küçük buluş. Bizim Türk sanayisi ve KOBİ'lerimiz için önemli bir rekabet avantajı sağlayan buluşlar bunlar. Yerli marka başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artarak 64 bin 236'dan 87 bin 927'ye ulaştı. Yıl sonunda 200 binin üzerinde bir başvuru bekliyoruz. Türkiye marka başvurularında Avrupa'da son 8 yıldır en fazla başvuru yapılan ülke. Dünyada 8'inci sırada. Bu sene bu oranla dünyadaki sıralamamızın daha yükseleceğini düşünüyorum" dedi.'DÜNYADA ÖNDE GELEN ÜLKELERDENİZ'

Asan, yerli tasarım başvurularının da 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artarak 18 bin 285'den 25 bin 29'a ulaştığını kaydederek, "Coğrafi işaret başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 79 oranında artarak 145'den 259'a ulaştı. Türkiye 2021 yılının ilk 6 ayı için söylüyorum dünyada en önde gelen ülkelerden biri. Fikri mülkiyet artışları inşallah ekonomide daha iyi günlerin bize yaklaştığını gösteren en önemli göstergeler olmasını da umut ediyoruz" dedi.

'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı
'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı
'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı

Üniversiteler, Türkiye, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Üniversiteler Patent Yarışması' başvuruları başladı - Son Dakika


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