Üniversiteler Tenis Ligi'nde Erkeklerde Haliç, Kadınlarda Aydın Üniversitesi Şampiyon

Namık Kemal KILINÇ, Serik DHATürkiye Üniversiteler Tenis Ligleri'nde dereceye giren takımlar belli oldu.

Namık Kemal KILINÇ, Serik DHA



Türkiye Üniversiteler Tenis Ligleri'nde dereceye giren takımlar belli oldu. En başarılı üniversite takımlarının mücadele ettiği Süper Lig'de erkekler Haliç, kadınlarda ise Aydın Üniversitesi zirveye çıktı.



Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Club Megasaray Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tenis Ligi, final maçlarıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 130 üniversitenin ve 610 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonda 5-8 Mart tarihlerinde 2. Lig, 9-12 Mart tarihlerinde ise 1. Lig ve Süper Lig müsabakaları yapıldı.



2011 yılında bu yana Süper Lig'de kadınlar şampiyonluğunu kazanan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) dokuzuncu kez şampiyon olarak üstünlüğünü devam ettirdi. Kadrosunda Melis Sezer ve Cemre Anıl gibi milli oyuncular bulunduran İAÜ, yarı finalde Marmara Üniversitesi'ni finalde ise Marmara Üniversitesi'ni 3-0'lık skorla geçerken, rakiplerini maç vermeden şampiyon oldu.



Erkeklerde ise Haliç Üniversitesi, Süper Lig şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.





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