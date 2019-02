Üniversiteler Toplumların Gelişimi İçin Lokomotif Görevi Görür"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitelerin toplumların gelişimi için lokomotif görevi gördüğünü söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, zirvede kazanılan her açılımın, sadece yükseköğretimin değil, Türkiye'nin geleceği için de çok değerli bir kazanım olacağını vurguladı.



Bakan Kasapoğlu, yükseköğretim kurumlarının, ülkelerin bugünlerden geleceğe yürüyüşünde çok hayati roller oynadığının inkar edilemez bir gerçek olduğuna işaret ederek, "Bütün toplumlarda geleceğin inşasında oluşturduğu zihinsel birikimle öncülüğü üniversiteler üstlenir. Büyük değişimleri gerçekleştiren hareketlerin temeline inerseniz, orada üniversitelerin toplumsal hayata kattığı fikir ve değerleri görürsünüz. Bir ülkenin zamanın hızına yenik düşmemesi için üniversitelerinin geleceğe bakan, yarının ihtiyaçlarını değerlendirebilen dinamik bir yapı içinde olması gerekir. Çünkü üniversiteler toplumların gelişimi için lokomotif görevi görür, toplumu yeniliklere hazırlayarak öncülük ederler." diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu, 2010 yılında kurulan ve halen Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 90'ın üzerinde üniversitenin oluşturduğu Avrasya Üniversiteler Birliği'nin sadece üniversiteler için bir ortak çatı teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getirerek kıtalararası barış köprüleri kurduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün maalesef çatışma kültürünün insanlığa acı bedeller ödettiği bir dünyada, birliğin bu küresel misyonunu çok önemli gördüğümü burada ifade etmek istiyorum. İnsanlığı yeniden esenliğe taşıyacak olan fikir ve projelerin, temel kriteri doğruyu aramak olan böyle nitelikli birlikteliklerden çıkacağı şüphesizdir. İnşallah bu zirve de hem ülkelerimiz, hem insanlık için bu yolda önemli kazanımların elde edildiği tarihi bir buluşma olur."



"İstanbul'un herkese sunulacak unutulmaz hikayeleri vardır"



Bakan Kasapoğlu, zirvenin düzenlendiği İstanbul'un, farklı inanç ve kimliklerden toplulukların asırlarca barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı çok özel geçmişe sahip bir şehir olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbul, Avrasya Üniversiteler Birliği'nin misyonuna bire bir uyan abidevi bir şehir… Asırlık üniversitelerin bugün hala hayatiyetini sürdürdüğü, bilgi ürettiği, öğrenciler yetiştirdiği bir üniversiteler şehri… Her biri asırlık birer çınar olan bu üniversitelerimiz, insanlığın geçmişten bugünlere taşıdığı büyük birikimi yarınlara taşıyor. Farklı kıtalardan üniversiteleri aynı çatı altında toplayan bu zirvenin, gelecek adına bütün insanlığa ilham verecek bir zenginliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu vesileyle bütün misafirlerimizin dikkatini bir kere daha İstanbul'un bu tarihi derinliğine ve zenginliğine çekmek istiyorum. ve yine bütün misafirlerimizi burada bulundukları süre içinde bu zenginliği müşahede etmeye, doya doya yaşamaya çağırıyorum. İnanıyorum ki İstanbul'un herkese sunulacak unutulmaz hikayeleri vardır."



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim alanında çok önemli atılımlara imza attığını ve atmaya da devam ettiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana ülke olarak bu alanda çok büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.





AK Parti iktidarının göreve geldiğinde 'üniversitesi olmayan şehrimiz kalmayacak' diye çok önemli bir hedef koyduğunu ve bu hedefi fazlasıyla gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, bugün 81 ilin tamamında bir ya da daha fazla üniversite bulunduğunu, 17 yılda üniversite sayısının 76'dan 206'ya çıkardıklarını ifade etti.





Üniversite öğretim elemanı sayısının 76 binden 162 bine yükseldiğini, öğrenci sayısının 1,6 milyon civarından, 8 milyona çıktığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, 2002'de Türkiye'de öğrenim gören 15 bin civarında olan yabancı öğrenci sayısının ise 143 bine yükseldiğini anlattı.





"Gençlerimize hem bugün hem de gelecekte çok ihtiyacımız var"



Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak üniversite hayatlarında ve her alanda gençlerin yanında olduklarını ve onların her ihtiyaçlarını karşılamak için imkanları seferber ettiklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Öğrencilerimizin barınma sorunlarını çözmek için yurt kapasitemizi arttırdık ve arttırmaya da devam ediyoruz. 2002'de 190 olan yurt sayımız şu anda 781'e yükselmiş durumda, yatak kapasitemiz 182 binden 700 bin kişi seviyelerine geldi. Öğrencilerimize çok önemli maddi desteklerimiz var, sosyal alanlarda kendilerine çok zengin imkanlar hazırlıyor, onlarla ortak projeler hazırlıyoruz. Sportif ve kültürel etkinliklerle hayatlarına zenginlikler kazandırmaya, eğlenmeleri ve dinlenmeleri için gerekli ortamları sunmaya çalışıyoruz. Biz üniversiteye gelen öğrencilerimizin gündelik sıkıntılarla uğraşmak yerine, geleceğe hazırlanmak için birikimlerini arttırmaya yoğunlaşmasını istiyoruz. Çünkü onlara hem bugün hem de gelecekte çok ihtiyacımız var."



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin yükseköğretim alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek için gereken her adımı atmakta kararlı olduklarını dile getirdi.





Türkiye'nin, ülkeler arası ilişkilerin güç çatışmalarının geriliminden uzakta, bilgi ve donanımın insanlık adına paylaşıldığı bir dayanışma ortamında gelişmesinin gereğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, bu çerçevede ülkeler arası her teması önemsediklerini ve çok yararlı gördüklerini aktardı.



Ülkelerin geleceğe yürüyüşünde öncülük misyonuna sahip üniversitelerin ortak bir zeminde küresel bir vizyon oluşturma gayreti göstermesini çok değerli bir çaba olarak nitelendiren Bakan Kasapoğlu, 1 Mart tarihine kadar devam edecek zirvenin yükseköğretim hayatına yeni ufuklar kazandıracağını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hükümet ve Bakanlık olarak bu zirveden çıkan sonuçları özenle ve dikkatle değerlendireceklerini ve çalışmalarda faydalanacaklarını sözlerine ekledi.

