Üniversiteler Toplumun Sorunlarının Çözümünde Rol Almalı"

İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayhan Bıçak, toplumun sorunlarının çözümünde üniversitelerin üstlenmesi gereken görevleri olduğunu söyledi.
Bıçak, Trakya Üniversitesi
(TÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri tarafından TÜ İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde üniversite eğitiminin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Üniversitelerin toplumun yaşadığı sorunlara yönelik çözümler geliştirmesi gerektiğini ifade eden Bıçak, "Toplumsal sorunların çözümü ile üniversite arasında bir ilişkinin olması gerekir. Eğer üniversite sorun çözücü kafalar yetiştiremiyorsa toplum zaten sorunlarını çözemez." dedi
Üniversitelerin ve akademisyenlerin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini dile getiren Bıçak, şunları kaydetti:
"Üniversitelerin iki tane görevi var. Birincisi toplumun kurumuna eğitimli, yetişkin insanlar yetiştirmek. Bir bakıma yüksek eğitimli memurlar yetiştirmek üniversitenin öncelikli görevidir. Zaten YÖK yasası çıktığında amaçlarından birisi bu olarak belirlendi. Bunu büyük ölçüde yaptı gibi gözüküyor. Üniversitenin ikinci görevi bilim insanı, araştırmacı yetiştirmektir. Araştırmacı terimini düşünmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında ya da son yüzyılda üniversite hocalarımızın büyük bir kısmı araştırmacı değildir. Burada üniversite hocasının büyük bir kısmı öğretmenlik yapar. Öğretmenliğin esası bilinen doğruları öğrencilere aktarmaktır. Bu anlamıyla üniversite hocası öğretmenliğini yapıyor bunda bir sorun yok. Ama sorun araştırmacılık yanında. Araştırmacı olmak belli bir sorudan hareket etmeyi gerektiriyor. Araştırmacılık, 'iki üç tane makale yazıp görevim bitti' demek değildir. Eğer soru benim için önemli bir sorunsa konu hakkında ciltler dolusu kitaplar yazmam gerekiyor. Kolay bir şey değildir. Burada mesele bir kitabı ortaya koyup bütün hikayeyi anlatıyor konusu değildir. Burada araştırmacının üstlenmesi gereken sorumluluk problemin bütün ayrıntılarını ortaya koymaktır."
Toplantıya, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, TÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.