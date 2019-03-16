Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı.



General Balcı Çamlığı'nda organize edilen turnuvaya 27 üniversiteden 80'i kadın 194 sporcu katıldı.



Kadınlarda Kayseri Erciyes Üniversitesinden Burcu Subatan birinci, Muş Alparslan Üniversitesinden Derya Kunur ikinci, aynı üniversiteden Emine Akbingöl üçüncü oldu.



Yine kadınlarda takım halinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birinciliği, Kayseri Erciyes Üniversitesi ikinciliği, Muş Alparslan Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.



Erkekler ferdi müsabakalarında Kayseri Erciyes Üniversitesinden Ramazan Barbaros birinci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Fetene Alemu Regasa ikinci, Diyarbakır Dicle Üniversitesinden Sezgin Ataç üçüncü sırayı aldı.



Erkeklerde takım halinde Erzurum Atatürk Üniversitesi birinciliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ikinciliği, Diyarbakır Dicle Üniversitesi üçüncülüğü kazandı.



Üniversiteler Karma Kros Kupası'nda ise Kayseri Erciyes Üniversitesi birincilik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ikincilik, Diyarbakır Dicle Üniversitesi üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'den aldı.



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlendiğini söyledi.



Üniversite olarak ilk kez böyle bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Karatepe, organizasyonun başarılı geçtiğini ifade etti.

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