"Üniversiteler üretimin dinamosu olmak zorunda"
2 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri Fuarı' sona erdi.
Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri Fuarı' sona erdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:54
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
"Ekmeği Ucuza Satıyorsun" Deyip Fırıncının Burnunu Kırdılar! O Anlar Kamerada
İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var
Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz