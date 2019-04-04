Son Dakika Haberleri: "Üniversiteler üretimin dinamosu olmak zorunda"

"Üniversiteler üretimin dinamosu olmak zorunda"

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri Fuarı' sona erdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri Fuarı' sona erdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:54 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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