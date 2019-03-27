Son Dakika Haberleri: Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Heyecanı

Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Heyecanı

1 saat önce

Üniversiteler arası Futsal 2.Lig müsabakaları Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Farabi Kampüs Spor Salonu'nda devam ediyor.

Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Heyecanı, System.String[]
Üniversiteler arası Futsal 2.Lig müsabakaları Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Farabi Kampüs Spor Salonu'nda devam ediyor... 5 Erkek ve 4 Kız takımının mücadele ettiği karşılaşmalarda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar bir üst lige terfi edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Üniversiteler arası salon futbolu 2.Lig müsabakaları Zonguldak'ın ev sahipliği ile Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüs Spor Salonu'nda devam ediyor. Müsabakalara, Erkeklerde Ordu Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

ve Kızlarda ise Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olmak üzere 9 takım yer alıyor. Bir birinden zorlu karşılşamaların sahne olduğu 2.Lig müsabakalarında takımlar bir üst lige terfi edilmenin mücadelesi veriyor. Lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar bir üst lige yükselecek. Karşılaşmaların sonunda ise dereceye giren takımlara kupa verilecek. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 Kaynak: İHA

Farabi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chapecoense'nin Düşen Uçağından Kurtulan Gazeteci, Kalp Krizine Yenik Düştü! Belçikalı Oyuncu Kevin Mirallas, Galatasaray'a Önerildi! Genoa, Dorukhan Toköz İçin Beşiktaş'a Transfer Teklifinde Bulundu Shinji Kagawa İçin Bayer Leverkusen ve Schalke Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 19:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]