Üniversitelerarası Futsal 2. Lig Müsabakaları
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Futsal 2. Lig müsabakalarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde başladığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu
Üniversitelerarası Futsal 2. Lig müsabakalarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) ev sahipliğinde başladığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 26-30 Mart tarihleri arası sürecek olan Futsal 2. Lig müsabakalarına 10 üniversitenin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, üniversitenin Farabi
Spor Salonu'nda her gün 2 kadın, 3 erkek takımı halinde oynanacak maçların 30 Mart'a kadar devam edeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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