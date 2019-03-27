Son Dakika Haberleri: Üniversitelerarası Futsal 2. Lig Müsabakaları

Üniversitelerarası Futsal 2. Lig Müsabakaları

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Futsal 2. Lig müsabakalarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde başladığı bildirildi.

Üniversitelerarası Futsal 2. Lig Müsabakaları, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Futsal 2. Lig müsabakalarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 26-30 Mart tarihleri arası sürecek olan Futsal 2. Lig müsabakalarına 10 üniversitenin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin Farabi Spor Salonu'nda her gün 2 kadın, 3 erkek takımı halinde oynanacak maçların 30 Mart'a kadar devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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