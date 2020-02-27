"Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" son buldu

Muş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" yarışması sona erdi.



Muş Alparslan Üniversitesi'nin (MŞÜ) ev sahipliğinden düzenlenen ve 2 gün süren "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" sorunsuz bir şekilde tamamlandı. İlk günde klasik stil, ikinci günde ise serbest stilde dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Organizasyona, MŞÜ'nün yanı sıra, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) toplam 24 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışları yapılırken, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kadınlar 5 bin metre yarışında, AİÇÜ'den Zozan Malkaç birinci, MŞÜ'den Güllü Akalın ikinci ve AİÇÜ'den Fatma Koçer üçüncü olma başarısı gösterdi. Erkekler 10 bin metre mücadelesinde ise MŞÜ'den Ahmet Oğlağo birinci, AİÇÜ'den Okan Alalma ikinci, Cihan Kartal da üçüncü oldu.



Yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Muş Temsilcisi ve MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ, "2 gün süren yarışlarımız bu gün itibari ile bitmiştir. Muş'ta ilk defa yapıldı. Bundan sonra daha büyük yarışlara, Türkiye Şampiyonlarına veya daha farklı kategorilere ev sahipliği yapabileceğimizi de bu yarışlar neticesinde gördük" dedi.



Yarışmanın sona ermesiyle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Törenin ardından Güzeltepe Kayak Merkezinde Muş Alparslan Üniversitesi tarafından Kar Festivali düzenlendi. Festival, kayakçıların MŞÜ flamasını slalom yaparak tepeden indirmesi ve kızak yarışının yapılması ile sona erdi. - MUŞ