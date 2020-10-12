Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Frankfurt Belediyesi'nin katkılarıyla 1- 6 Kasım'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin jüri değerlendirmeleri sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ödüllerin 2021'de verileceği festivalde ödül alan filmler özel gösterimle halkla buluşacak. Kısa film ve belgesel kategorisinde derece alan eserler online olarak izlenebilecek.

"TÜRKİYE'DEN 33, ALMANYA'DAKİ ÜNİVERSİTELERDEN 11 FİLM"

Türk ve Alman üniversitelerinde sinema eğitimi almakta olan gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve çalışmalarını uluslararası platforma ulaştırmak amacıyla düzenlenen, festivalin bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması" da öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yarışmaya Türkiye'den 33, Almanya'daki üniversitelerden ise 11 film katıldı.

"5 TÜRK KISA FİLMİ İLE 5 ALMAN KISA FİLMİNİ GÖSTERİME SUNULACAK"

Türkiye ve Almanya'da aynı alanda öğrenim gören gençlerin kendi ülkelerinin kültürel değerlerini çektikleri filmler aracılığıyla bir diğer kültüre yansıttığını ifade eden festival yönetimi, başarılı bulunan ilk 5 Türk kısa filmi ile 5 Alman kısa filmini festival süresince gösterime sunacağını belirtti.

ONLİNE İZLİYORLAR

Başkanlığını Prof. Dr. Gülseren Yücel'in üstlendiği, Dr. Cengis Asiltürk, Dr. Çağıl Ömerbaş, Özgür Özbalık, Eyşan Mert, Zehra Karadağ ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Evren Arık'tan oluşan kısa film jürisi, Türkiye'den katılan filmleri online izleyerek değerlendiriyor.

FRANKFURT'A DAVET EDİLECEKLER

Jürinin aldığı karar sonucunda Almanya'dan ve Türkiye'den birinci gelen filmlerin yönetmenleri festivalin gerçekleşeceği tarihlerde Frankfurt'a festival konuğu olarak davet edilecek. Kazananlar ve dereceye girenler açılış gecesi ilan edilecek.