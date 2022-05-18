Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği

18.05.2022 14:06
Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez düzenlenen Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması'nda birinci olan Selçuk Üniversitesi öğrencisi İbrahim Alper Aydın, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) hazırlanıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez düzenlenen Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması'nda birinci olan Selçuk Üniversitesi öğrencisi İbrahim Alper Aydın, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) hazırlanıyor.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜSF tarafından 28 - 29 Nisan 2022'de Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen ve 7 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması'nda Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şahman'ın danışmanlığını yaptığı ikinci sınıf öğrencisi İbrahim Alper Aydın birinci oldu.

Görüşlerine yer verilen Aydın, kendini geliştirmek ve ülke adına önemli başarılara imza atmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'daki drone yarışmasında üniversitemize birincilik kazandırdığımız için mutluyum. Bizim kullandığımız dronlar manuel olarak kontrol ediliyor, kontrol kartını, yazılımı, motorları kendimiz seçiyoruz. Gücünü ayarlayabiliyoruz. Dronun motoru ve kontrol kartı kaliteli olmalı ki bütün hareketlerimiz doğru bir şekilde aktarılsın. Görüntümüz, kumandamızın sinyali sorunsuz gelsin. Bundan sonraki hedefimiz TEKNOFEST'te birincilik elde etmek."

Aydın, dron kullanma merakı olanlara ilk olarak simülasyon eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şahman da ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele eden öğrencilerinin arkasında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi 'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı ADÜ Rektörü Aldemir'in de katıldığı 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı başladı
Kaynak: AA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement