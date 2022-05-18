Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez düzenlenen Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması'nda birinci olan Selçuk Üniversitesi öğrencisi İbrahim Alper Aydın, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) hazırlanıyor.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜSF tarafından 28 - 29 Nisan 2022'de Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen ve 7 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması'nda Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şahman'ın danışmanlığını yaptığı ikinci sınıf öğrencisi İbrahim Alper Aydın birinci oldu.

Görüşlerine yer verilen Aydın, kendini geliştirmek ve ülke adına önemli başarılara imza atmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'daki drone yarışmasında üniversitemize birincilik kazandırdığımız için mutluyum. Bizim kullandığımız dronlar manuel olarak kontrol ediliyor, kontrol kartını, yazılımı, motorları kendimiz seçiyoruz. Gücünü ayarlayabiliyoruz. Dronun motoru ve kontrol kartı kaliteli olmalı ki bütün hareketlerimiz doğru bir şekilde aktarılsın. Görüntümüz, kumandamızın sinyali sorunsuz gelsin. Bundan sonraki hedefimiz TEKNOFEST'te birincilik elde etmek."

Aydın, dron kullanma merakı olanlara ilk olarak simülasyon eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şahman da ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele eden öğrencilerinin arkasında olmaya devam edeceklerini vurguladı.